Buruk: 'Kazanarak bitirmek bizim için anlamlıydı'

Spor Toto Süper Lig’in son haftasında T.M. Akhisarspor evinde, ligden düşmesi geçen hafta kesinleşen Osmanlıspor’u ağırladı. Ege ekibi 90+3. dakikada Muğdat’ın ayağından bulduğu gol ile Osmanlıspor’u 2-1 mağlup etmeyi başardı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan T.M. Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, “Ligin son maçıydı. Tabii ki geçen hafta Türkiye kupasını aldık ve Kayserispor deplasmanında kazandığımız maç, ligde bizi rahatlattı. Bugün de bu güvenle maça başladık. Bu maçta izin verdiğimiz oyuncular vardı. Sezon içinde şans vermediğimiz oyuncular vardı. Kazanarak bitirmek bizim için anlamlıydı. İlk yarı 1-0 öndeyken yaptığımız hatalar vardı. İkinci yarı daha dengeli bir oyun oldu.

Günün sonunda kazanan takım olmak sevindirici. Beni bugün en çok sevindiren Hasan Ali’nin sahalara geri dönmesidir. Maçın başından sonuna kadar iyi bir oyun sergiledi. Hasan Ali, sezon başında bir sakatlık geçirmişti. Ligin ilk maçına da Hasan Ali ile başlayacaktık ama maçtan bir gün önceki sakatlığı ona formayı nasip etmemişti. Bugün tekrar sahalara döndü ve ilk 11’de oynadı. Çok da güzel bir gol attı. Türk futbolunun geleceği için bizi en çok mutlu eden bugün Hasan Ali’nin performansıydı. Diğer oyuncularıma da teşekkür ediyorum. Akhisarspor taraftarlarına da bu sene hem kupa hem de ligdeki güzel bitirişimizi armağan ediyoruz” dedi.

Yeni sezonda da Akhisarspor’un teknik direktörlüğüne devam etme konusundaki görüşmeleri sorulan Okan

Buruk, “Ben de burada devam etmek istiyorum. Başkanımız da devam etmek istiyor. İnşallah oturup konuşup anlaşmayı bir an önce yaparız. Kayserispor maçından sonra sezon planlamasını yapmaya başladık. İç transferde tüm oyuncularımızla görüşüp daha sonra dış transfere yöneleceğiz. Takviye yapmamız gerekiyor. Önümüzdeki sene daha zor olacak. Hem Avrupa Kupası hem Türkiye Kupası hem de lig gibi zorlu maratonlar bizi bekliyor. Çok daha güçlü ve geniş kadromuzun olması gerekiyor. Bunun için çalışmalarımıza başlayacağız” dedi.

Önder Aydın - Barış Gezici - Aykut Yeniçağ

