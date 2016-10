Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, dijital bağlantılı yaşamı bireyler için kolay ve erişilebilir kılmayı hedefleyen Vodafone, Red abonelerine sunduğu yenilikçi 4.5G servislerine bir yenisini ekledi. İnternet televizyonu Netflix’in Türkiye’de işbirliği yaptığı ilk operatör olan Vodafone, bu kapsamda Vodafone 4.5G Red tarifeleriyle birlikte iki farklı Netflix üyelik paketi sunacak. Diğer yandan, Netflix lansmanına özel geliştirilen yeni “4.5G Red 10” tarifesiyle abonelere 3 ay hediye Netflix üyeliğinin yanı sıra ayda sadece 69 TL’ye 10 GB mobil internet ve her yöne 2000 dakika sunulacak. Netflix, Türkiye’de ilk defa Vodafone 4.5G Red tarifeleriyle birlikte iki farklı paket halinde sunulacak.

"Netflix ile her an her yerden televizyon izleme özgürlüğü sunuyoruz”

Netflix’in dijitalleşmenin ulaştığı ve ulaşacağı boyutları göstermesi bakımından önemli bir örnek olduğunu belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Ender Buruk, şunları söyledi: “Netflix gibi online içerik sağlayıcıların sunduğu tüketilebilir içerik çözümleri, akıllı telefon penetrasyonunun ve mobil veri kullanımının arttığı günümüzde dijitalleşmenin en önemli açılımlarından biri oldu. Vodafone olarak, dijital dönüşüm vizyonumuz doğrultusunda dünyanın lider içerik sağlayıcılarıyla işbirlikleri gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda, dünyanın en büyük internet televizyonu Netflix’in Türkiye’de işbirliği yaptığı ilk operatör olduk. Netflix ile içerik servislerindeki gücümüzü artırırken, Türkiye’de bir ilk olan bu işbirliğiyle Red’li abonelerimize Netflix üyeliğini tarifelerimize ek tekliflerle sunuyoruz. Buna göre, ‘4.5G Red 10’ tarifesindeki abonelerimiz hiçbir ek ücret ödemeden, diğer Red abonelerimiz ise ayda sadece 9,9 TL’ye 1 GB internet paketi alarak 3 ay hediye Netflix üyeliği alabilecek. Netflix işbirliğimizle Red’li abonelerimize diledikleri yerde, diledikleri zaman, diledikleri filmi ya da diziyi izleme özgürlüğü sunacağız. Vodafone Red kullanıcılarına en iyi ‘Vodafone 4.5G’ deneyimini sağlamak üzere zengin internet ve içerik servisleri sunmaya devam edeceğiz.”

"Netflix yeni bir dijital kültür"

Buruk açıklamalarını şu şekilde sonlandırdı: "Dünyanın birçok ülkesinde kullanıcıları için yeni bir "dijital kültür" olma yolunda hızla ilerleyen Netflix, popüler diziler, son çıkan filmler, klasikler, Oscar kazanan filmler, ilgi alanlarına göre televizyon programları, çocuklar için programlar dahil farklı kategorilerde içeriklerin yanı sıra özgün televizyon dizi ve programları da sunuyor. Kendi sayfalarına girerek sınırsız sayıda dizi ya da film izleyebilen Netflix aboneleri, bu yayınları akıllı televizyonlardan oyun konsollarına, blu-ray oynatıcılardan tabletlere kadar bütün ekranlardan takip edebiliyor. Vodafone Red abonelerine de sunulan Netflix Standart Paket ile aynı anda 2 farklı ekrandan bütün HD filmler ya da diziler izlenebiliyor. Netflix, son olarak, yerel dilde sunduğu içerikleri ve altyazı seçeneklerini artırarak önemli bir hizmete daha imza attı".