'Burun ameliyatı sadece estetik için yapılmıyor'

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Emrah Çelik, burun estetiği ameliyatlarıyla ilgili bilgi verdi. Burun estetiği ameliyatlarının sadece güzel bir burun için yapılmadığını, güzel bir görünüm sağlayan bu ameliyatların aynı zamanda nefes alıp verme ile ilgili sorunların çözümünde de önemli rol oynadığını söyleyen Çelik, “Burundaki işlev ve şekil bozukluklarının, kişinin sağlığını ve psikolojisini etkilediği için yaşam kalitesini düşürüyor. Sağlığı yerine getirebilmek için nefes alabilen, fonksiyonlarını yerine getirebilen, psikolojik olumsuz etkinin oluşmasını engelleyen, estetik açıdan uygun ve bariz şekilde belli olmayan bir burun olmasının kaçınılmazdır" dedi.

Op. Dr. Emrah Çelik, “Burun estetiğim başarılı bir ameliyat oldu mu? Bu sorunun cevabı öncelikle mutlu olduğunuz bir görünümüne sahip olduğunuzu düşünmektir. Başarılı bir burun, yüze uyumlu, ameliyat olduğu belli olmayan, doğal görünümde olan ve fonksiyonlarını tamamen yerine getiren bir burundur. Başarı için kesinlikle tek başına buruna odaklanılmamalı bütün yüze bakılarak karar verilmelidir'' şeklinde açıklamalarda bulundu.

“‘Burun ameliyatı kaç yaşından sonra yapılabilir?' sorusu rinoplasti için önemli bir konudur” diyen Op. Dr. Çelik, fiziksel, sosyal ve emosyonel gelişimin tamamlanmasının beklenmesi gerektiğini anlatarak, kızlarda 16-17 yaşlarda, erkeklerde 17-18 yaşlarından önce yapılmasının istisna durumlar dışında uygun olmadığını belirtti.

Kapalı mı, açık mı?

Rinoplasti ameliyatının bir kısmının burun deliklerinin içine yapılan kesilerle yapıldığını sözlerine ekleyen, Op. Dr. Emrah Çelik, buna ‘kapalı rinoplasti' tekniği adı verildiğini ifade etti. Daha karmaşık vakaların onarımında görüş ve hareket genişliği sağlamak amacı ile burun deliklerini birbirinden ayıran ve kolumella adı verilen bölge derisine kesi ile uygulanan tekniğe ise ‘açık rinoplasti' adı verildiğini vurgulayan Çelik, bu kesi izinin 6 ay sonra tamamen görünmez hale geldiğini dile getirdi. Hangi tekniğin kullanılacağına hekim ile istişare ederek, karara bağlamanın daha doğru olacağından bahseden Op. Dr. Emrah Çelik, her iki tekniğinde kendine özel üstünlüklerinin olduğunu belirtti.

Burun ameliyatını kimler yapabilir?

Çelik, “Bu sorunun doğru cevabı, burun ameliyatını burun konusunda kendini geliştirmiş, tecrübeli bir hekimin yapmasıdır. Hangi hekim yaparsa yapsın hem estetik hem fonksiyonel olarak bütünüyle iyileşme ve düzeltme yapmalıdır” şeklinde konuştu.

Rinoplasti başarısı için ek uygulama gerekli mi?

Burnu tek başına değerlendirmenin yanlış olduğuna dikkat çeken Op. Dr. Emrah Çelik, burnun bulunduğu yüz yapılarını burun ile birlikte değerlendirerek, ideal yüze ulaşmanın, hem hastayı hem de hekimi daha mutlu ettiğini sözlerine ekledi.

Op. Dr. Emrah Çelik, ‘'Bundan dolayı rinoplasti görüşmesi sırasında hastanın ihtiyaç duyabileceği çene estetiği (mentoplasti), dudak kalınlaştırma veya yanaklarda yapılacak dolgu işlemler gibi ek operasyonlar konusunda bilgilendirme yapılması ve bunların resimler üzerinde burunla birlikte düzeltilerek gösterilmesi uygundur. Yani kısacası toparlarsak burnumuz yüzümüzün merkezinde ve dikkat çeken bir organdır. Bu nedenle biz burun doktorlarının sizleri mutlu etmek için estetik açıdan hem kendi hem yüzün diğer bölgeleriyle orantılı ve uyum içinde olmalıdır. Fonksiyonel açıdan ise; koku, filtreleme, nemlendirme ve nefes alma özelliklerinde başarıya varmak zorundayız'' diyerek sözlerini noktaladı.