Burun ameliyatının ardından hayatını kaybetti

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde piyade er olarak görev yapan 2 yıllık evli kaynak ustası 24 yaşındaki er Ali Gençel, burnundaki et nedeniyle nefes almakta zorlandığı için 11 ağustosta askeriyeden Tarsus'taki bir hastaneye sevk edildi.

12 ağustosta Tarsus'taki özel hastanede burun ameliyatına giren gencin iddiaya göre servisteyken kalbi durdu. Kalbi yeniden çalıştırılan genç asker 13 ağustosta Adana'daki bir hastanede yoğun bakıma alındı ancak bitkisel hayatta olduğu tespit edildi.

Talihsiz asker bugün sabah hayatını kaybetti. Ali Gençel'in cenazesi askerler tarafından Türk bayraklı cenaze aracıyla otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na getirildi.

Terhisine 6 ay kalmıştı

Gençel'in cenazesini almaya gelen babası Cebrail Gençel, oğlunun Tarsus'taki hastanede olduğua meliyat sırasında ihmaller nedeniyle hayatını kaybettiğini belirterek Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Basın mensuplarına açıklama yapan Cebrail Gençel, tek erkek çocuğunun terhisine 6 ay kala hayatını kaybettiğini belirterek şunları söyledi:

“Ameliyat olduktan sonra oğlumda tepki yoktu. Sadece müşahede odasına aldılar ardından normal odaya aldıktan sonra serum bağlandı arkasından hemşire kayboldu gitti. 1 saat oğlumun yanına hemşire, doktor gelmedi. Yanında hanımım ve gelinim vardı. Daha sonra dili kilitlendi, içine kaçmıştı. Oğlumun kalbi durdu. Ondan sonra acil müdahale yaptılar, ertesi güne kadar bilgi vermediler. Sağlık Bakanlığı'na şikayet ettim. Müdür geldi onu Adana'da bir hastaneye sevk etti. Oraya gittiğinde oğlum yarıdan fazla ölüydü. Tarsus'taki hastaneden davacıyım. Oğlum sapasağlamdı. Ağır işte çalışıyordu, 80 metre yüksekte kaynak-montaj işi yapıyordu. Sürekli kontrole gidiyordu, bir problemi yoktu.”

Ali Gençel'in cenazesinin otopsinin ardından düzenlenecek törenle defnedilecek.

Nuri Pir - Erdal Can İçelli