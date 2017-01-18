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Burun bozukluğu kalbi olumsuz etkiliyor

Burun bozukluğunun kalbe etki ettiğini belirten Rinoplasti Uzmanı Op.Dr.Bülent Koç, uzun yıllardır burun estetiği sonrasında görülen ödem, morluk ve ağrıların, Piezo Cerrahisi ile artık mazide kaldığını söyledi.

Burun bozukluğu kalbi olumsuz etkiliyor

18 Ocak 2017 12:04

Rinoplasti Merkezi kurucusu Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op.Dr. Bülent Koç, "Piezo cerrahisi ile burun kemeri varsa burun kemeri alınır. Genişse daraltma yapılabilir. Dar ise genişletilebilir. Uzunsa kısaltılabilir veya kısa ise uzatılabilir. Basık bir burnun basıklığını giderebilir veya çıkık bir burnu biraz daha basık hale getirebilirsiniz" dedi.

Burnun, yüzün estetik anlamda ve kimlik kazanması anlamında eşsiz bir organ olduğunu kaydeden Op.Dr. Koç, "Yalnız burunda ki şekil bozuklukları sadece estetik bir problem değil hem beden sağlığını hem de ruh sağlığımızı yakından ilgilendiren önemli bir sorundur. Burun sırtında eğrilik varsa buna eşlik eden az veya çok miktarda burun kanallarınızın birinde tıkanıklık vardır ve mutlaka ameliyat öncesi endoskopik sistemle detaylı değerlendirilmelidir. Burun ucunda düşüklük varsa bu, burun deliklerinden hava girişini kısıtlayacağı için mutlaka değerlendirilmelidir. Burun içindeki kemik eğriliği yüksek oranda burun eti büyümesini beraberinde getirir ve Piezo Cerrahisi sırasında radyofrekans yöntemiyle küçültülmelidir. Ayrıca burun problemlerinde sıklıkla eşlik eden burun etlerinde hava dolu keseciklerde görülebilmektedir.Bu durumda nefes alma problemlerini ve sinüzit rahatsızlığını artırmaktadır. Bu problemler burun estetiği yapılırken aynı seansta düzeltilmelidir" diye konuştu.

"Burundan yetersiz hava alımı kalp büyümesine neden olur"
Burundan yetersiz hava alımının zamanla kalp ile vücuda daha çok kan ve oksijen gönderme ihtiyacı oluşturacağı için zorladığını ve kalp büyümesi yaptığını dikkat çeken Op.Dr. Koç, "Bu da kalbimizin zorluklara karşı direncini azaltır. Aynı şekilde akciğerimiz bize daha fazla oksijen sağlama çabasından dolayı zamanla sertleşir ve efor kapasiteniz azalmış olur" açıklamalarında bulundu.
Ameliyat sonrası, uykuların düzene girdiğini, horlama ve ağzı açık uyuma gibi problemlerin geçtiğini ve sabahları dinlenmiş uyanıldığını, kalbin ve akciğerin daha rahat fonksiyon görmeye başladığını belirten Op.Dr. Koç, "Efor kapasiteniz artar, daha geç yorulur ve efor gerektiren sporları güvenle yapabilirsiniz. Alerjiniz varsa sizi artık daha az rahatsız etmeye başlar, ileride astım bronşit gibi rahatsızlıklara yakalanma riskiniz azalır. Daha az sinüzit problemi yaşarsınız, gribal enfeksiyonları uzamadan atlatmaya başlarsınız. Bağışıklık sisteminiz daha rahat çalışır. Sonuç olarak bütün hücreleriniz daha iyi çalışarak daha sağlıklı bir hayat sürersiniz" şeklinde konuştu.

Etiketler: burun


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