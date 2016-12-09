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Burun estetiği yaptıranlar ünlülere benzemek istiyor

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Cevdet Murat Akagün, burun estetiği yaptıranların ünlülere benzemek istediğini söyledi.

Burun estetiği yaptıranlar ünlülere benzemek istiyor

09 Aralık 2016 11:07

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Cevdet Murat Akagün, “Estetik ve plastik cerrahi uygulamalar günümüzde on yıllar öncesine oranla çok daha fazla ünlülerin renkli, gizemli ve ulaşılamaz sanılan dünyasından görsel medya, diziler, filmler ile beraber ulaşılabilir fotoğraf teknikleri ve fotoşop (beauty face) uygulamalarının ilerlemesi sonrası özellikle kadınlar hayranı oldukları kişilere benzemeye çalışmaktadır” dedi.

Estetik cerrahlara başvuran hastaların genellikle hekimin karşısına dergi ve fotoğraflarla geldiğini anlatan Op. Dr. Akagün, “Bu fotoğraflar genellikle internet ortamından kopyalanan görseller ve hatta ünlü kişinin tek bir açıdan çekilmiş fotoğrafı olabilmektedir. Hollywood yıldızlarından Jennifer Aniston, Liv Tyler, Jeniffer Lopez, Angelina Jolie, ülkemizde de Deniz Akkaya gibi ünlülerin fotoğrafları olabilmektedir. Hastalar hangi burun yapısının kendilerine yakışacağını önceden kendileri seçmekte ve kendi yüz, yanak, çene, boyun, göz aralığı, alın yapısı ve genişliği, elmacık kemikleri, dudak aralığı, her iki göz arasındaki mesafe ve bunların oranları. Bu oranlar önemli olduğu kadar biz cerrahlar açısından deri de bir o kadar önemlidir" ifadelerini kullandı.
Gözenekli, kalın, esmer bir cilt ile ince, beyaz, hassasın cilt yapısının cerrahiyi ve cerrahi sonrası alınacak sonucu etkileyen faktörlerin başında geldiğini belirten Dr. Akagün, "Hatta kendi kilo ve boy oranları hastalar açısından pek bir şey ifade etmediği kanısındayım. Bu nedenle ünlülerin fotoşoplu ya da doğumsal güzelliklerinden etkilenen hasta profiline açıkça burun cerrahisinde nelerin yapılabileceği ya da yapılamayacağı, neyin hastanın yüzüne yakışıp yakışmayacağı anlatılmaya çalışılmalıdır. Tabı ki hastanın isteği estetik cerrahi uygulamalarda ön plandadır ama bir de hayatın gerçekleri, daha doğrusu 'cerrahinin gerçekleri' vardır. Hangi burun yapısının hangi yüz tipine daha uygun olacağı hastaya detaylı bir şekilde anlatılmalı ve ona göre hastanın beklentisinin karşılanıp karşılanamayacağı cerrahi öncesi operasyon planının bir parçası olmalıdır” diye konuştu.


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