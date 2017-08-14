Burun estetiğinde açık ve kapalı rinoplasti yönteminin önemi

Açık ve kapalı teknik yöntemiyle yapılabilen rinoplastinin her iki tekniğin de farklı avantajları olduğunu ve uygulamada en önemli seçimin ise cerrahın tecrübesine güvenmek olduğunu ifade eden Özel Esentepe Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü Op. Dr. Önder Akdeniz, "Burun estetiğinde daha doğal, daha güzel ve fonksiyonel sonucu alabilmek için her şeyden önce ameliyat öncesinde kişiye özel planlama ile kullanılacak teknik belirlenmelidir. Ameliyatın amacına uygun tekniği seçmek ise başarı için vazgeçilmezdir. Estetik cerrahide konu rinoplasti olunca, uygulanabilecek yöntemler diğer tekniklere göre çok daha çeşitli olabiliyor. Günümüzde burun estetiği doktorları arasında bile, kapalı teknik mi açık teknik mi noktasında fikir birliği yok. Açık teknik rinoplasti, burun alt ucundan yaklaşık yarım santimetrelik küçük bir cilt kesisi ile cilt kaldırılarak, kemik ve kıkırdak iskeletin tamamen ortaya konması ile uygulanmaktadır. Kapalı rinoplasti ise, rinoplasti ameliyatının burun deliklerinin içinden yapılan şeklidir. Kapalı burun estetiği, açık rinoplastiyle birçok ortak nokta ve prensibe sahiptir. Ancak sonuçlar göz önünde bulundurulduğunda birtakım farklılıklar görülür” dedi.

Her iki tekniğin de kendine has avantajları olduğunu belirten Op. Dr. Önder Akdeniz, "Açık tekniğin avantajları, kemik ve kıkırdak yapının doğrudan gözlenebilmesi ve daha kesin anatomik tanı konabilmesi, kanama kontrolünün daha iyi yapılabilmesi, kıkırdak yapılara dikişlerle daha iyi ve kontrollü şekil verilebilmesi ve spesifik bir deformite için daha fazla alternatif teknik uygulama şansı vardır. Kapalı rinoplastinin de yadsınamaz avantajları olduğu bir gerçek. Bunları da sıralayacak olursak; kapalı teknikte yara izinin dışarıdan görülmesi mümkün değildir. Bu en önemli avantajı oluşturuyor. İkincisi, kesilen sinir miktarının azalması sebebiyle ameliyat sonrası uyuşukluk hissi burnun genelinde daha azdır ve iyileşme süresi daha kısadır. Yanı sıra iyileşme süreci de rahattır” şeklinde konuştu.