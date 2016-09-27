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Burun estetiğinde cinsiyet farkı önemli detay

Kulak Burun ve Baş Boyun Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bahadır Baykal, burunda cinsiyet farkının önemli bir detay olduğunu belirtti.


27 Eylül 2016 12:21

Op.Dr. Bahadır Baykal, “Genel olarak burun estetiği ameliyatlarında, cerrahi teknikler kadın ve erkekler için aynı olmakla birlikte estetik amaç ve prensipte birbirlerinden farklılık göstermektedir. Feminen bir görüntü oluşmaması adına, burun ile dudak açısı, burun sırtı müdahaleleri ve burun kemiği müdahaleleri kadın hasta burun estetiğine göre erkek hastalarda farklı planlanmalıdır” dedi.

Erkeklerde burun sırtına yapılan oyukluk oldukça kötü bir görüntüye neden olduğunu kaydeden Baykal, “Erkek burunlarında, burun sırtı düzdür ve burun ucunun burun sırtı ile aynı düzeyde olması daha doğrudur. Hatta bazı hastalarda burun sırtında çok hafif bir kemer bırakılması daha doğal ve güzel bir sonuç ortaya çıkaracaktır. Kadınlarda burun ile üst dudak arasındaki ideal acı 100-105 derecedir. Erkeklerde ise bu acının 90-95 dereceyi geçmemesi gerekmektedir. Bu acının küçültülmesi ile kalkık bir burun yapısı oluşur ki erkek hasta için oldukça feminen bir görüntü oluşmasına sebep olur” diye konuştu.
Kadın hastalardan farklı olarak, erkek hastalarda burun kemiklerinin inceltilmemesi gerektiğine dikkat çeken Baykal, “Burun kemiklerinin birbirine çok yaklaştırılması sonucu ön görünüşte olması gerekenden fazla bir incelme oluşturulursa ortaya yine feminen bir sonuç çıkacaktır. Birçok erkek hastada, burnun fazla küçültülmemesi için, burnun bazı noktalarının kıkırdak greftleri ile büyütülmesi ve bazı noktalarının ise küçültülmesi ile oluşan, dengeleyici burun estetiği ameliyatları tercih edilir” ifadelerini kullandı.
“Horlama şikayeti olan hastalar için burun estetiği ameliyatı önerilmektedir”
Baykal, “Burun kıkırdaklarının eğri olması (septum deviasyonu) ve konka diye adlandırılan burun etinin geniş olmasına bağlı burun tıkanıklığı şikayeti pek çok erkek hastada mevcuttur. Uyku esnasında horlama şikayetinin en temel sebebi burun tıkanıklığır. Bu sebepledir ki burun tıkanıklıklığı ve horlama şikayeti olan hastalara, septum kıkırdağının düzleştirilirken aynı zamanda konkaların da küçültüldüğü bir ameliyat olması sebebiyle, burun estetiği ameliyatı önerilmektedir” şeklinde konuştu. 


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