Estetik burun ameliyatlarında kendileri için fonksiyonellik, güzellik ve doğallığın önemli olduğunu kaydeden Dr. Gören, hastaların ise ilk önem verdiği şeyin güzel görünmesi olduğunu belirtti. Dr. Gören, "Ama burun fonksiyonel bir organ. Dünyanın en güzel burnuna sahip olsanız, nefes alamıyorsanız sıkıntı. Öncelikle burnun içindeki problemleri değerlendiririz. Kemik mi, et mi, geniz eti mi, sinüzit mi var buna bakarız. Bu problemi nasıl çözeceğimizi hastaya izah ederiz. Daha sonra hastamızın resimlerini çekeriz. O resimler üzerinde tartışır, neler yapabileceğimizi anlatırız” dedi.

Burun ameliyatlarında tek kriterin güzellik olmadığını ifade eden Dr. Gören, “Bizim için en önemli şey hastanın nefes alma oranında sıkıntı olmayan ve doğal görünümlü güzel bir burun olması. Burnun yüz oranlarına göre güzel olması önemlidir. Doğallık dediğimiz yüz oranları ile uyumlu bir burun. Burnun yüzde çok göze çarpan bir şekilde olmaması lazım. Sizi az tanıyan bir insanın ameliyat olduğunuzu çok fazla anlamaması, sizi tanıyan birinin ise ‘burnuna bir şey mi yaptırdın’ diye sorması bizim için başarıdır" diye konuştu.

Hastaların burun örnekleri ile gelerek, ‘bu burundan istiyorum’ talebinde bulunduklarını söyleyen Op. Dr. Fatih Gören Gören, “Çok güzel görünümlü, kalkık, ince, dar, kemeri alınmış burunlar isteyebilirsiniz. Ama bu burun nefes alabilecek mi, fonksiyonel olabilecek mi, yüzünüze yakışacak mı? Hastaya bunları izah ediyoruz” dedi.

"Hastanın genel iyileşmesi 1-2 hafta içinde tamamlanıyor"

Ameliyat süreci hakkında da bilgi veren Dr. Gören, “Genel anestezi için gereken işlemler yapılıyor, gün veriyoruz. Ameliyat 2-3 saat sürüyor ve genelde bir gece hastanede kalınır. Eskisi gibi tampon sistemleri yok, silikon tamponlar kullanıyoruz. Çıkarırken de hastayı zorlamıyor. Hastanın genel iyileşmesi 1-2 hafta içinde tamamlanıyor. Ama burnun dış iskeletinin iyileşmesi yaklaşık 3-6 ay sürer" şeklinde konuştu.

"Rinoplasti'de hekim tercihi çık önemli"

Bazı hastaların yaptırdıkları burun ameliyatından memnun kalmayarak yeniden ameliyat olmak istediklerini söyleyen Op. Dr. Fatih Gören, bu durumda uygulanan yöntemler hakkında ise şunları söyledi:

“Bazen çok ufak enjeksiyon teknikleri, dolgu teknikleri ile bunu çözebiliriz. Bazen de ufak bir müdahale gerekebilir. Rinoplasti yani 2. burun ameliyatı yaparız. Bu ameliyatlarda çok daha dikkatli olmamız ve burna daha önce yapılan işlemleri çok iyi analiz etmemiz lazım. Burna parça mı koyacağız, parça mı çıkaracağız, parça yoksa kulaktan kaburgadan kıkırdak mı alacağız bunları tek tek anlatırız. Hasta kabul ederse rinoplasti ameliyatını gerçekleştiririz. Bu çok zor bir ameliyat değil ama hem hasta hem hekim için zahmet ve sabır gerektirir. Bu ameliyatta hekimin maharetinin iyi sorgulanması lazım.”

Mustafa Yıldırım