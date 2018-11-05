Burun estetiğinde yüz simetrisi ve altın oran kombinasyonu

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ali Kahraman, burun estetiği operasyonları hakkında bilgi verdi. Burun estetiğinin, kişinin simasını tamamen değiştirebilecek etkiyi oluşturacak bir operasyon olduğunu, bu nedenle operasyonun öncesinin, sonrasının oldukça detaylı ve dikkatli bir şekilde planlanması gerektiğini anlatan Op. Dr. Ali Kahraman, burun estetiği operasyonuna karar verme sürecinde hem burnun işlevini en verimli hale getirecek, hem de kişinin yüzünü etkileyici bir şekilde değiştirecek dokunuşların hesaplanmasının öncelikli olduğunu ifade etti.

Op. Dr. Ali Kahraman, "Pek çok ressamın, heykeltıraşın ve fotoğrafçının özel olarak önemsediği bu oran, piramitlerin inşasından, da Vinci'ye kadar, sanatçılardan, bilim adamlarına, sağlık çalışanlarına kadar, kısacası toplumun her kesiminden insanı etkileyen, ilham veren özel bir orandır" dedi.

İnsan yüzü ve altın oran

Yüzdeki altın oranın, kusursuz güzelliğin sayısal kanıtı olarak görüldüğünü belirten Op. Dr. Ali Kahraman, bu nedenle de yüzün görüntüsünü en çok etkileyen organların yüze oranı ve simetrisinin çok önemli olduğunu dile getirdi. Op. Dr. Kahraman, bu nedenle alın, burun ve dudaklar arasında kalan mesafelerde altın orana yaklaşmak için yapılacak her işlemle yüzdeki kusursuzluğun daha net bir şekilde ortaya çıktığını vurguladı.

Burun estetiğinde altın oranı yakalamak için farklı değerlendirmelerin yapılması gerektiğine değinen Op. Dr. Ali Kahraman, önden bakıldığı zaman kulak ile burun arasında paralelliğin olmasının, iki organın boyutlarının birbirine yakın olmasının görünüm açısından önemli olduğunu, bunun yanı sıra burun deliklerinin karşıdan bakıldığı zaman gözükmemesi için burun ucu açısının iyi ayarlanması gerektiğini belirtti. Kalkık burun görüntüsünde en rahatsız edici olan durumun burun delikleri olduğunu, bu nedenle burun ucu açısı ile burnun kalkıklığının aynı oranda yapılması gerektiğine dikkat çeken Op. Dr. Ali Kahraman ideal bir burun estetiğinin kişiye özel olarak planlanması gerektiğinin altını çizdi.

“İdeal burun için cerrahınıza danışın”

Her insanın kusursuz güzelliğe sahip olmayı istediğini, ancak bazı insanların bu yolda nasıl ilerlemesi gerektiğini bilemediklerini anlatan Op. Dr. Kahraman, dergilerde, fotoğraflarda ya da ekranlarda görülen burun şeklinin çok beğenilse de herkes için uygun olmayabileceğini, her insanın yüz anatomisinin farklı olduğunu ve en önemlisi yüzün altın orandan olabildiğince uzaklaşabileceğini belirterek, burun estetiği ameliyatlarının kişiye özel tasarlanması gerektiğini altını bir kez daha çizdi.

Doğru planlama ve doktor hasta iletişiminin önemine değinen, aynaya her baktığında özgüvenini tazelemek ve sahip olduğu görüntüden memnun olmak isteyen herkesin doktoruna danışması gerektiğini ve bu konunun çok hassas olduğunu belirten Op. Dr. Ali Kahraman, ‘'Yüz hatlarınıza, olmayı düşündüğünüz diğer estetik operasyonlara ve burnunuzun fiziksel durumuna göre cerrahınızın yaptığı yönlendirmeler ile altın orana sahip ya da yakın yüz hatları ile kendinize özel güzelliğe sahip olabilirsiniz'' diyerek sözlerini noktaladı.