Burun estetiğinin yüze etkileyici yansıması

Burun estetiği ameliyatları hakkında bilgi veren Kulak Burun Boğaz (KBB) Uzmanı Op. Dr. Murat Ceran, “Burun estetiği, burun iskeletinin şekillendirilip yeniden düzenlenmesi işidir. Burun estetiği ile sadece şekilsel değil, aynı zamanda fonksiyonlarını da düzenleme şansınız vardır. Hastanın hem şekilsel sorunlarını düzeltip, hem de nefesle ilgili şikayetlerini ortadan kaldırılabilir. Yapılan işlemlerde, öncelikle hastanın şikayetleri değerlendirilir. Hastanın muayenesi yapıldıktan sonra burun içi ve dışının neler yapılacağına karar verilir. Çekilen fotoğraflarıyla hastanın yüz yapısına uygun bir şekilde burun estetiğini sanal ortamda çizerek mutabık olunur. Ameliyat olacak kişinin talepleri ile yüz dengesini koruyarak, en iyi sonuçların alınması sağlanır. Ameliyata uygunluk verildiği takdirde ertesi gün hastanın genel anestezi altında ameliyatı yapılır. Operasyon süresi yaklaşık 2-3 saat sürmektedir. İlk geceyi hastanede geçiren hasta ertesi gün taburcu edilmektedir” dedi.

Son zamanlarda burun estetiği ameliyatlarının yaygınlaştığını anlatan Dr. Murat Ceran, “Gelişen teknoloji ile birlikte artık burun ameliyatı korkulacak bir operasyon değildir. Rutin olarak yapılan sağlık sorunu ameliyatından daha fazla gerçekleştirilmektedir. Hasta grubunun birçoğu da genç olduğu için sıkıntılı arz etmez. Sosyal hayata dönme süresi de çok kısadır. Takriben hasta 10 gün içerisinde sosyal yaşamına dönebilir. Burnun yenilenen şekli alçının alınması ile biraz ortaya çıkar. İlk 1 aylık süreçte çok hızlı bir değişim gösterir. Burun yüzde şeklini tamamlamış olur. 1 aydan sonraki süreçte gelişim çok yavaş seyretmekte ve nihayetinde burun 6 ay veya 1 yıl sürecinde tam halini alır. Ancak ameliyat öncesi var olan rahatsızlıklar, kullanılan ilaçlar ve ilaç alerjisi ameliyat sonrası yan etkilere maruz kalmamak için öncelikle belirtmeli ve ameliyattan 2-3 hafta öncesi sigaraya ara verilmelidir” diye konuştu.

Türk halkının yüzde 80’inde burunda tıkanıklık olduğunu belirten Op. Dr. Ceran, “Sadece şeklî bir sorun değildir. Bizim hastalarımızın yüzde 80’i genellikle hem burun içerisinde, hem de görünümünde sıkıntısı olan hastalardır. Yalnız başına burun estetiği ile ilgili bir çalışma yapılmasını ön görmüyoruz. Burnun özel yapısı her kişide farklıdır. Lakin birtakım şekil bozuklukları görülebilir. Bu tür durumlarda hasta ameliyat kararını kendisi almalı ve bu süreçte aslı olmayan beklentiler içerisine girmemelidir” ifadelerini kullandı.

Abdullah Çibir - Samet Doğru