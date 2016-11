Estetik Plastik Ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Baran Kul, "Hekiminiz bu işte ne kadar profesyonel olursa olsun burun kemiğinin kırılması sonucu istenmeyen birçok durum gerçekleşebilir (komplikasyon). Kemik kırılması en iyi koşullarda yapılsa bile iyileşme süresi aylar ve hatta yıllarca sürebilmektedir" dedi.

Burun kemiği kırılarak yapılan ameliyatlar sonrası yaşanabilecek durumlar

Burun kemiği kırılarak yapılan ameliyatlarda erken dönemde ciddi kanamalar, ileri derecede ödem, şişlikler, gözaltı morlukları, ağrı ve benzeri şikayetlerin sıklıkla yaşanmakta olduğunu kaydeden Kul, "İleri dönemde ise kemiklerle ilgili iyileşme problemleri, eğri kaynama, şekil bozukluğu ve aylarca süren iyileşme süreci. Burun kemiği kırılması tıbbi olarak yanlış değildir. Günümüze kadar milyonlarca burun ameliyatında burun kemiği kırma işlemi yapılmıştır ve yapılmaya devam etmektedir. Bilimseldir ve tıbbi olarak son derece geçerlidir" ifadelerini kullandı.

Porselen burun estetiği nedir?

Kul, "Porselen burun estetiği, doku yönetme-yönlendirme sanatı olan plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi ana biliminin dayandığı temel prensipler (flep, greft) üzerinden yürütülen bir cerrahi tasarımdır. Amaç oluşan boşluğu kapatıp, burun sırtı estetiğini sağlamak. Bunu dokularla dolaşım ilişkisi devam eden bir kemik doku ile sağlamak tabii ki mümkün. İşte bu yöntemi “porselen burun estetiği” olarak tanımladık. Çünkü; porselen kıymetinde olan kemiği kırmak suretiyle oluşan ciddi travmayı ortadan kaldırıyoruz" diye konuştu.

Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Baran Kul, porselen burun estetiğinin kolaylıklarını şöyle sıraladı:

"Öncelikle burun kemiklerine ayrı bir müdahale yapmadığımız için ameliyat süresini klasik ameliyatlara göre yaklaşık 1 saat kısaltıyoruz. Kemikleri kırmadığımız için ameliyat sonrası oluşan kanamaları, morlukları, ileri derecede şişlikleri ortadan kaldırıyoruz. Bu teknikle kemik travmasını minimale indirdiğimiz için 4-6 saatlik gözlem sonrası hastaları taburcu edebiliyoruz. Kemikler kırılmadığı için klasik burun ameliyatında kullanılan ve 1 hafta-10 gün süreyle kullanılan alçı ve atelleri ortadan kaldırıyoruz. 2. gün kontrolü sonrası hastayı kolaylıkla günlük yaşantısına uğurluyoruz. Şeklin ortaya çıkması ve şişliklerin inmesi için aylarca beklemeye gerek kalmadan 1-2 hafta içinde tam iyileşmeye yakın sonuç alıyoruz. Eskiden düğün, nişan, toplantı gibi organizasyonlara katılma programı olan hastalara en az 6 ay öncesinde burun estetiği ameliyatı olmaları gerektiğini söylüyorduk. Bu teknikle 2 hafta sonra ki programına sevinçle giden hastaları görüyoruz."

Kul, "Bizler, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik cerrahi uzmanları 6 yıl tıp fakültesi ve 6 yıl plastik cerrahi eğitimi sırasında her türlü akademik, bilimsel ve hukuki sertifikasyonu tamamlayarak bu unvanı alıyoruz. Tıpkı diğer çok değerli hocalarımız ve meslektaşlarımızın, kendilerine has uyguladığı yöntemler ve teknikler olduğu gibi, “porselen burun estetiği” tekniği de Op. Dr. Baran Kul’un kendi deneyimlerinden hareketle geliştirdiği bir yöntemdir. Ayrı bir sertifikasyon gerekliliği yoktur. Nitekim, meme, karın ve diğer tüm estetik müdahaleler ve hatta tüm diğer cerrahi branşlarda her hekimin tecrübelerinden hareketle geliştirdiği cerrahi teknikler vardır. Biz farklı olarak geliştirdiğimiz bu tekniği ve getirilerini yüksek sesle ifade ediyoruz" şeklinde konuştu.