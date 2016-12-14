Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bahadır Baykal, baş ağrısının ya da sabahları yorgun uyanmanın nedeninin burun tıkanıklığı olabileceğini söyledi. Gün içinde burundan geçen hava miktarının yaklaşık 10 bin litre olduğunu belirten Op. Dr. Baykal, "Bu durumun ne kadar farkındayız? Burun tıkanıklığını ne derece önemsemeliyiz? Gün içinde burundan geçen hava miktarı yaklaşık 10 bin litredir. Çocuk veya erişkin hemen herkes zaman zaman burun tıkanıklığı sorunu yaşayabilir. Çoğu zaman burun tıkanıklığı ciddiye alınmaz ve geçici çözümlerle halledilmeye çalışılır. Halbuki kronik burun tıkanıklığı uykusuzluk ve yorgunluk gibi yaşam kalitesini düşüren sorunlara neden olurken, uzun vadede ise kalp büyümesi gibi çok daha ciddi problemlere yol açabilir" dedi.

"Kronik burun tıkanıklığı uzun dönemde oksijen yetersizliğine neden olarak vücudu olumsuz etkiler"

Soğuk algınlığı veya sinüzit gibi hastalıkların geçici süreli burun tıkanıklığı oluşturabildiğini ama bu durumun sorun oluşturmadığını kaydeden Op. Dr. Baykal, "Burun iç kısım eğriliği yani deviasyon ya da burun etlerinin büyümesi gibi nedenlerle oluşan kronik burun tıkanıklığı ise uzun dönemde oksijen yetersizliğine neden olarak vücudu olumsuz etkiler. Akciğerlerimize yeteri kadar temiz hava gitmeyince oksijen-karbondioksid değişimi etkilenir, kanımız dokulara eksik oksijen götürür ve zamanla dokularda hasar gelişir. Kaliteli uyku uyuyamayan kişide yorgunluk ve konsantrasyon güçlüğü gelişir, yüksek tansiyonu takiben kalp de ritm bozukluğu başlar ve bir müddet sonra kalp büyür" açıklamasını kaydetti.

Kronik burun tıkanıklığı olan hastalardaki en önemli belirtilerden birisinin horlama olduğunu dikkat çeken Op. Dr. Baykal, "Kişi sabah uyandığında ağzında kuruluk hissi oluşur. Burun iç kısım eğriliği (deviasyon) genellikle travma sonrası gelişen burun orta bölmesinin eğriliği durumudur. Gebelikte anne karnında bile, bebeğin dönme hareketleri esnasında burun travmaya maruz kalabilir, doğum sırasında ve çocukluk dönemindeki darbelerde deviasyon gelişiminde rol oynar. Her deviasyon burun tıkanıklığına yol açmaz. Toplumda burun eti olarak bilinen konka adını verdiğimiz burun için yapıların şişmesi de oldukça sık rastlanan kronik burun tıkanıklığı sebeplerindendir. Kadınlarda adet dönemlerinde ve gebelikte yaşanan hormonal değişimlerde burun etlerinin şişmesine yol açar" ifadelerini kullandı.

"Burun tıkanıklığının nedeni deviasyon ise tek çözüm ameliyattır"

Kronik burun tıkanıklığının sebepleri arasında sürekli alerjilerin de önemli bir yer tuttuğunu ifade eden Op. Dr. Baykal, "Özellikle alerjik zemine sahip hastalarda gelişen polip gibi yapılar burnu tamamen tıkayabilir. Burun tıkanıklığı burnu tahriş eden her türlü maddeye karşı gelişen reaksiyon sonucu da oluşabilir. En sık görüleni tütün dumanıdır. Bazı hastalar başarılı bir burun ameliyatı geçirseler dahi sigara içmeye devam ettikleri sürece tam olarak rahatlayamazlar. Olağan dışı sebeplerden birisi de gastroözofajeal reflü hastalığıdır (GERD)ki; tedavi de mutlaka mide asidinin genize kadar kaçması önlenmelidir. Eğer burun tıkanıklığının nedeni deviasyon ise tek çözüm ameliyattır. Kemik ve kıkırdak eğriliği düzeltildiği takdirde nefes sorunu düzelir. Artık oldukça konforlu ve rahat şekilde burun ameliyatlarını gerçekleştirebiliyoruz. Sanırım burun ameliyatlarını korkulan bir operasyon olmaktan çıkardık. Sık tekrarlayan sinüzit ataklarında ise öncelikle ilaç tedavisi ile iltihabı kurutup, sonrasında deviasyon, konka bülloza gibi anatomik problemleri ameliyatla hallediyoruz" dedi.