Burundan beyin omurilik sıvısı kaçağı ameliyatı yapıldı

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Davut Akduman tarafından, Araştırma Görevlisi Dr. Necati İlhan ile birlikte burundan beyin omurilik sıvısı kaçağı olan 16 yaşındaki bir hastaya “Endoskopik Beyin Omurilik Sıvısı Fistülü Tamiri” ameliyatı gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen ameliyat süreci ile ilgili önemli bilgiler paylaşan Doç. Dr. Davut Akduman, “Hastamız yaklaşık bir yıl önce geçirdiği kafa travması sonrasında burundan sürekli berrak bir sıvı geldiğini ifade ediyordu. Birçok sağlık kuruluşuna başvuran hastaya defalarca alerjik rinit, sinüzit tanısıyla çok sayıda tedavi uygulanmış, şikayetlerinde düzelme olmayınca görüntüleme ve burundaki sıvıdan yapılan analizler sonrasında beyin omurilik sıvısı kaçağı olarak değerlendirilip hastaya ameliyat önerilmiş. Hastamız bize başvurduğunda ise sadece sol taraftan gelen berrak burun akıntısı mevcuttu. Eldeki tetkikler ve görüntülemeler değerlendirildi ve ön kafa tabanında yaklaşık 1x0.5 cm’lik açıklık olduğu tespit edildi. Hastanemiz Beyin Cerrahisi Anabilim Dalı’ndan Doç. Dr. Cem Dinç ile birlikte hasta, ameliyat öncesi değerlendirildi ve kafa tabanındaki açıklıktan burun kavitesine beyin dokusu geçişi olmadığı yönünde bulguya ulaşıldı. Hastaya endoskopik yaklaşımla ameliyat önerildi” şeklinde konuştu.

26 Aralık 2017 tarihinde, ameliyat sonrasındaki süreçte, günlük olarak belinden bir miktar omurilik sıvısının alınabilmesi için hastaya lumbar dren takıldığını belirten Doç. Dr. Akduman, “Kulak Burun Boğaz ekibi olarak gerçekleştirdiğimiz ameliyat ile burundan kamera ve endoskopik aletlerle girilerek hastamızın kafa tabanındaki açıklık/defekt tamir edildi. Burun orta duvar kıkırdağından/septumundan alınan kıkırdak greft, kas kılıfından alınan fasya grefti ve burun içindeki konkadan alınan mukozal greft ile çok katlı tamir yapıldı. Doku yapıştırıcısı kullanılarak greftler yerlerine tespit edildi” ifadelerini kullandı.

Ameliyat esnasında ve sonrasında herhangi bir komplikasyon olmadığını dile getiren Doç. Dr. Davut Akduman, ameliyat sonrasında hastanın iyileşme süreciyle ilgili olarak, “Burun içerisine koyduğumuz tamponların bir kısmını 3. gün sonra aldık. Greftlere yakın yerleştirilen destekleyici tamponları da 3 hafta sonra almayı planlıyoruz. Hastamız ameliyat sonrasında yatak istirahati için müşahade altında tutulacak. Beyin Cerrahisi tarafından, belinden günlük bir miktar omurilik sıvısı alınarak greftlerin iyileşme sürecinde, kafa içi basıncının düşük tutulması sağlanacak. Bu dren bir hafta sonra kapatılarak alınacak. Her şey yolunda giderse defektin büyük oranda kapanmasını bekliyoruz” diye konuştu.

Gerçekleştirilen ameliyatın, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ameliyatları arasında teknik olarak altyapı ve deneyim gerektirdiğine dikkat çeken ve ameliyatın sonuçlarını hastalar ve Düzce Üniversitesi Hastanesi açısından değerlendiren Doç. Dr. Davut Akduman; “Ön kafa tabanında defekt olması ve beyin omurilik sıvısının burundan gelmesi; travmatik nedenlere, ameliyat esnasında kafa tabanının zedelenmesine, doğuştan gelen açıklıklara veya aşırı kilo gibi kafa içi basıncın arttığı durumlarda spontan olarak gelişebilmektedir. Bu hastalar, tedavi edilmediklerinde menenjit riski altındadır. Açıklığın ve patolojinin boyutuna göre Beyin Cerrahisi ile birlikte veya Kulak burun Boğaz uzmanı tarafından burundan girilerek tedavi edilebilmektedir. Bu tür ameliyatlar Kulak Burun Boğaz açısından deneyim, hastane açısından teknik altyapı ve Beyin Cerrahisi desteğini gerektirmektedir. Bazı Üniversite Hastanelerinde ve özel kliniklerde deneyimli hocalar tarafından bu tür ameliyatlar gerçekleştirilmektedir. Tarafımızca yapılmakta olan bu tür ameliyatlar ile hastalarımızın il dışındaki bir merkeze gitme zorunlulukları ortadan kalkmıştır. Biz ekip olarak hastalarımızın tanı ve tedavilerinin en iyi şeklide yapılması için çalışıyoruz” sözleriyle açıklamalarına son verdi.

Ali Yıldız

