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Burunlarını kapatmadan geçemediler

Tokat’ta ölümünden beş gün sonra bulunup otopsi işlemleri için devlet hastanesi morguna getirilen cenazeden yayılan koku hastalara zor anlar yaşattı.

Burunlarını kapatmadan geçemediler

16 Ağustos 2017 14:11
Burunlarını kapatmadan geçemediler - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre; Niksar ilçesinde geçtiğimiz gün fark edilen olayda, yakınları yalnız yaşayan 3 çocuk babası A.K.'den (75) haber alamayınca damadı S.K. evine gittiğinde kayınpederinin öldüğünü fark etmişti. Yaşlı adamın cenazesi bugün otopsi işlemleri için Tokat Devlet Hastanesine getirildi. Bir süre sonra hastanenin morg ve birinci katında bulunan bazı poliklinik bölümlerine koku yayılmaya başladı. Ölümünden beş gün sonra bulunan cenazeden yayılan ceset kokusu hastane personeline ve hastalara zor anlar yaşattı. Hastane içerisinde bulunan vatandaşlar kokuya karşı burunlarını kapatırken, kimisi de maske takmak zorunda kaldı. Otopsi işlemleri tamamlanan cenaze morgdan yakınları tarafından defnedilmek üzere teslim alındı.

Hastaneden açıklama

Öte yandan Tokat Devlet Hastanesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Saat 18.45’te Niksar ilçesinden yakınları tarafından yaklaşık 5 gün önce vefat ettiği belirtilen A.K. isimli ceset savcılık makamının talimatı üzerine otopsi yapılmak üzere hastanemize getirilerek morga konulmuştur. Nöbetçi savcı tarafından otopsi işlemini ertesi sabah yapılacağının belirtilmesi üzerine ceset morgda bekletilmiştir. Nöbetçi savcı tarafından otopsi işlemi 16.08.2017 tarihinde saat 08.30 gibi başlatılıp saat 11.00 gibi bitirilerek ceset sahipleri tarafından hastane morgundan alınmıştır. Çürümüş cesedin kokusu hastanemiz morgundan, laboratuvar, alt kat poliklinikler ve bahçede hissedilmiştir. Cesedin hastanemizden alınmasının hemen ardından hastane yönetimimizce kokudan etkilenen tüm alanlar temizletilmiş ayrıca Tokat Belediyesinin desteğiyle temizlenen alanlara gül kokusu sıkılarak kötü koku bertaraf edilmiştir" denildi. 

Nurhan İçmez


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