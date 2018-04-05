Büstünü diken CHP'li belediye başkanına siyah çelenkli tepki

Bezgin ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Bülent Ecevit Parkındaki İrfan Mandalı heykelinin önünde basın toplantısı düzenledi. Kapaklı Belediye Başkanı İrfan Mandalı’nın 4 yılını değerlendiren Bezgin, Kapaklı’ya hiçbir şey yapılmadığını iddia etti.

"Tek icraatı heykel dikmek"

Bezgin, "Burada toplanmamızın nedeni, ülkemizde hatta belki de dünyada tek olan olayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Adam, Kapaklı’da 14 yıldır belediyeyi yönetiyor. Bu dönemki tek icraatı heykelini dikmek oldu. Bu heykel, buraya yaklaşık 3 veya 4 ay önce dikildi. Biz de başkanın hatasını anlayıp kaldırmasını bekledik ama olmadı. Adam utanmadan, sıkılmadan sanki Kapaklı’ya büyük hizmetler yapmış gibi kendi heykelini dikme cüretinde bulunuyor. Şimdi soruyorum size, sayın Mandalı’nın 14 yıldır Kapaklı’ya yapmış olduğu hizmetleri gösterin. Kocaman bir hiçtir. Ama ben 14 yılda yapmış olduğu icraatı paylaşıyorum. İşte buyurun, sayın başkan Kapaklı’ya heykel değil hizmet gerekir ve işin en tuhaf durumunu örneklerle anlatmak istiyorum. Gerçi kıyas yapmaktan bile imtina ettiğim reisimiz, liderimiz Cumhurbaşkanımız, mazlumların umudu olan dünya lideri belediye başkanlığı döneminde dağları deldi İstanbul’a su getirdi. Saymakla bitiremeyeceğimiz ve hayal edilemeyenleri bu ülkede yaptı ama yapmadığı tek şey kendi heykelini dikmek oldu.

Yine Ankara’da çeyrek asır belediye başkanlığı yapan Melih Gökçek onun da Ankara’da yaptığı hizmetleri tüm ülkemiz ve dünya gördü. O da heykelini dikmedi. Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’in ilinde yaptığı hizmetler ortada. O da kendi heykelini dikmedi. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, ilinde yaptığı hizmetler ortada. O da heykelini dikmedi. Kapaklı’da Belediye Başkanlığı yaptığını zanneden şahıs Kapaklı’ya yakışmıyorsun, Kapaklı’yı hak etmiyorsun. Senden, bu yanlıştan en kısa zamanda dönüp heykelini buradan kaldırmanı bekliyoruz" dedi.

Bezgin, konuşmasının ardından Mandalı’nın 41 seçim vaadinden hiçbirini yerine getirmediğini iddia ederek heykelinin üzerinde 41-0 yazan siyah çelenk bıraktı.

Uğur Arslan

