Maliye Bakanlığı’nın açıkladığı 2016 yılı Ağustos ayına ait bütçe denge rakamlarına göre, bütçe, Ağustos ayında 3,6 milyar lira, yılının ilk sekiz ayında ise 4,9 milyar lira fazla verdi. 2015 yılının ilk sekiz ayında toplam bütçe fazlasının 639 milyon lira olduğu göz önüne alındığında bu yıl bütçe performansında 4,2 milyar liralık bir iyileşme olduğu görüldü. Faiz dışı fazla performansına bakıldığında, Ağustos ayında 8,4 milyar lira, Ocak-Ağustos döneminde ise 40,3 milyar lira fazla verildi. Ağustos ayında bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,9 oranında artarak 50,9 milyar lira, vergi gelirleri ise yüzde 19,3 oranında artarak 45,4 milyar liraya ulaştı.

Bu dönemde gelirler yıllık yüzde 15 oranında artarak 368,4 milyar liraya ulaştı. Dış ticaretteki zayıflığa bağlı olarak ithalden alınan KDV gelirleri zayıf seyretmekle beraber, kurumlar vergisindeki güçlü seyrin de etkisiyle, toplam vergi gelirleri yılın ilk sekiz ayında yüzde 10,9 artarak 298,1 milyar liraya ulaştı.

"BÜTÇEDEKI GÜÇLÜ PERFORMANS DEVAM EDIYOR"

Maliye Bakanı Naci Ağbal bütçe verilerini yaptığı yazılı açıklama ile değerlendirdi. Ağbal, bütçedeki güçlü performansın devam ettiğini belirtti. Ağbal açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bütçedeki güçlü performans devam ediyor. Ağustos ayında bütçe hem aylık hem de kümülatif olarak fazla vermeye devam etti. Bütçe, Ağustos ayında 3,6 milyar lira, yılının ilk sekiz ayında ise 4,9 milyar lira fazla verdi. 2015 yılının ilk sekiz ayında toplam bütçe fazlasının 639 milyon lira olduğu göz önüne alındığında bu yıl bütçe performansında 4,2 milyar liralık bir iyileşme olduğu görülmektedir. Faiz dışı fazla performansına bakıldığında, Ağustos ayında 8,4 milyar lira, Ocak-Ağustos döneminde ise 40,3 milyar lira fazla verdik. Ağustos ayı bütçe performansındaki bu iyileşmenin ana belirleyicisi gelirler olmuştur. Ağustos ayında bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,9 oranında artarak 50,9 milyar lira, vergi gelirleri ise yüzde 19,3 oranında artarak 45,4 milyar liraya ulaşmıştır. Ocak-Ağustos döneminde bütçe gelirleri yıl sonu hedefimizle uyumludur. Bu dönemde gelirler yıllık yüzde 15 oranında artarak 368,4 milyar liraya ulaştı. Dış ticaretteki zayıflığa bağlı olarak ithalden alınan KDV gelirleri zayıf seyretmekle beraber, kurumlar vergisindeki güçlü seyrin de etkisiyle, toplam vergi gelirleri yılın ilk sekiz ayında yüzde 10,9 artarak 298,1 milyar liraya ulaştı.Harcamalara bakacak olursak, Ocak-Ağustos dönemindeki harcamalar bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,7 artarak 363,5 milyar lira oldu. Bütçe giderlerindeki artışta, personel giderleri ve cari transferlerdeki artışlar belirleyici oldu.

Kamu maliyesi, ülkemizin sağlam ekonomik temellerinin oturduğu ana çıpadır. Bugün açıklanan sonuçlar da mali disipline bağlı olduğumuzun açık göstergesidir."