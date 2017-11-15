Bütçe açığı Ekim'de 3,3 milyar lira oldu

Maliye Bakanlığı 2017 yılı Ekim ayı merkezi yönetim bütçe dengesini açıkladı. Buna göre, 2017 yılı Ekim ayında bütçe 3 milyar 347 milyon 657 bin TL açık, 197 milyon TL faiz dışı fazla verdi. Ekim ayında bütçe giderleri 56 milyar 200 milyon TL faiz hariç giderler ise 52 milyar 600 milyon TL oldu. Ekim ayında bütçe gelirleri 52 milyar 800 milyon TL, vergi gelirleri ise 45 milyar 600 milyon TL olarak gerçekleşti. Ocak-Ekim döneminde ise bütçe gelirleri 509 milyar 400 milyon TL, vergi gelirleri ise 430 milyar 900 milyon TL oldu.