Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe görüşmeleri başladı.

2017 Merkezi Yönetim ve 2015 Kesin Hesap Kanun Tasarısı görüşmeleri Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın Genel Kurul'daki konuşması ile başladı. Başbakan Binali Yıldırım ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Genel Kurul'daki yerlerini aldılar. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Genel Kurul'da bulunmadı. Ayrıca, HDP sıraları tutuklu milletvekilleri yerleri boş bırakıldı, fotoğrafları sıralara kondu.

Ahmet Umur Öztürk

ANKARA