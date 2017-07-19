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Bütçeden Ar-Ge'ye 2016 yılında 7 milyar 508 milyon lira harcandı

Merkezi yönetim bütçesinden Araştırma Geliştirme (Ar-Ge) faaliyetleri için gerçekleştirilen harcama 2016 yılı için 7 milyar 508 milyon TL oldu.

Bütçeden Ar-Geye 2016 yılında 7 milyar 508 milyon lira harcandı

19 Temmuz 2017 11:03

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı Merkezi Yönetim Bütçesinden Araştırma Geliştirme Faaliyetleri İçin Ayrılan Ödenek ve Harcamaları açıkladı. Buna göre; merkezi yönetim bütçesi üzerinden gerçekleştirilen hesaplamalara göre 2016 yılında Ar-Ge için bir önceki yıla göre yüzde 21,6 artışla 7 milyar 508 milyon TL harcama yapıldı. Bu sonuca göre 2016 yılı merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge faaliyetleri için gerçekleştirilen harcamaların gayrisafi yurtiçi hasıla içerisindeki oranı yüzde 0,29, merkezi yönetim bütçe harcamaları içerisindeki payı ise yüzde 1,14 oldu.

Merkezi Yönetim Bütçesinden Ar-Ge için tahsis edilen başlangıç ödeneği 2017 yılı için 8 milyar 174 milyon TL oldu Bütçe başlangıç ödenekleri esas alınarak yapılan tahmini sonuçlara göre 2017 yılı merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge için tahsis edilen başlangıç ödeneği 8 milyar 174 milyon TL oldu. Ar-Ge faaliyetlerine yönelik vergi indirim ve istisnalarının toplamı 2016 yılında 1 milyar 927 milyon TL oldu. Dolaylı Ar-Ge desteği 2017 yılı için ise 2 milyar 141 milyon TL olarak tahmin edildi.

En çok ödenek Genel Üniversite Fonlarına ayrıldı

Merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge için ayrılan başlangıç ödenekleri sosyo-ekonomik hedeflere göre (Bilimsel Programların ve Bütçelerin Analizi ve Karşılaştırılması Sınıflaması (NABS)) sınıflandırıldığında, 2017 yılı için en çok ödenek yüzde 36 ile Genel Bilgi Gelişimi (Genel Üniversite Fonlarından finanse edilen) için tahsis edildi. Bunu yüzde 21,2 ile savunma, yüzde 9,9 ile endüstriyel üretim ve teknoloji, yüzde 6,6 ile eğitim, yüzde 6,3 ile ulaşım, telekomünikasyon ve diğer altyapılar ve yüzde 5,3 ile tarım takip etti. 


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