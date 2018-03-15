Butik hizmet anlayışında yeni dönem

İstanbul Cerrahi Hastanesi, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle kutlama gerçekleştirdi. Aynı zamanda gerçekleştirdiği tanıtım ile sürdürebilir kalite sisteminde yeni bir döneme adım attı. Türkiye’nin en büyük metropolü İstanbul’da hizmet veren İstanbul Cerrahi Hastanesi CEO’su Doç. Dr. Ahmet Nuray Turhan, toplantıda yaptığı konuşmada, "Tıp Bayramı’nı ve İstanbul Cerrahi Hastanesi’nin relansman (tekrar tanıtım) dediğimiz yeni dönemine aynı günde kutlamak bizim içinde bir onurdur" dedi.

Sözlerine bütün tıp camiasınının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladığını söyleyerek başlayan Doç. Dr. Turhan, "Tabi ki bizimle ilgili, sağlıkçılarla ilgili çok önemli bir gün, tarihimizde de önemli bir yeri var. Artık Türkiye’nin geldiği noktada sağlık birimleri çok güçlü, dünyada akredite edilmiş önemli hastanelerimiz var. İstanbul Cerrahi Hastanesi’nin bu dönemde yeni bir yapılanmaya girdi. Tamamen bir yeni düzen oluşturduk. Yepyeni bir hastane halinde, yepyeni bir bakışla dünya açısından da aynı zamanda hastalarımızın geleceği şekilde organize edildi. Şu anda İstanbul Cerrahi Hastanesi’nde önemli bir hasta potansiyeli oluşturmakta. Aynı zamanda Türkiye’deki sağlık sektörünün geldiği yerde İstanbul Cerrahi Hastanesi’de inancıma göre de bir mihenk taşıdır. Her ikisinin bir arada olması bizim için büyük bir mutluluk. 14 Mart Tıp Bayramı ve bizim relansman (tekrar tanıtım) dönemimizi aynı güne aldık. Burada bütün meslektaşlarımın ve sağlık çalışanlarının Tıp Bayramını kutluyorum. Daha güzel daha iyi günler hepimizin olsun" ifadelerini kullandı.

Hastanede butik hizmet anlayışı

Yapılan bilgilendirmede, karşılama alanından VIP odalara kadar yenilenen hastane, gerçekleştirdiği relansman (tekrar tanıtım) ile sürdürülebilir kalite sisteminde yeni bir döneme adım attığı bildirildi. Dünya çapında gerçekleşen her bilimsel çalışmayı yakından takip ederek oluşturduğu tedavi süreçlerini, butik hizmet anlayışı ile hastalarına sunan hastane, ‘sağlık turizmi’ alanında da önemli bir konumda. Tüm hastalarına 7/24 VIP hizmeti vizyonuyla çalışan hastane, yeni döneminde ziyaretçilerini butik hizmet anlayışı içerisinde ağırlayacak.