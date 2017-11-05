Buton değil 'manevi evlat'



Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan proje kapsamında uygulanan ‘Manevi Evlat' butonu sayesinde yaşlılar ve hastalar, sağlık, ev tadilatı ve kuaför gibi birçok hizmetten faydalanabiliyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi il genelindeki bakıma muhtaç olan ve kimsesi olmayan, yaşamlarını tek başına sürdüremeyen yaşlıları elektronik sistem sayesinde an ve an kontrol edebiliyor.

Yeni sistem sayesinde yaşlı ve hasta olan ihtiyaç sahipleri elindeki butona basarak sıcak yemek, evde temizlik hizmeti, sağlık sorununu, evde tadilat gibi birçok talepte bulunabiliyor. Kişi isterse ‘güvenliğim tehlikede’ diyerek ‘polis gönderin’ de diyebiliyor. Bu sistemle entegreli olan gaz, su baskını, duman-yangını dedektörü de bulunuyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından 'Yaşlı Dostu Kent' unvanı alan ve ayrıca kurduğu Akılı Yaşlı Bakım Merkezi ile de Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'nden ödül alan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi yaşlıların adeta manevi evladı oldu.

Kahramanmaraş’ta 320 evde sistem hayata geçirildi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ise kimsesi olmayan ve bakıma ihtiyacı olan hastalar ile tek tek ilgilenerek her eve bir elektronik sistemi kurarak 'Manevi Evlat' projesini başlattı. Bu hizmet projesi kapsamındaki elektronik sistem dahilinde evdeki butona baz alarak sağlık, ev temizliği, manikür-pedikür, ev tadilatı, boya-badana, kuaför hatta gece yarısı tatlı meyve ikramına kadar her hizmeti sunuluyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Akıllı Yaşlı Bakım ve Koordinasyon Merkezi tarafından takip edilen ve projenin yeni olmasına rağmen şuan 320 vatandaş bu hizmetten faydalanıyor. Büyükşehir Belediyesince belirlenen evler akıllı sistem ile yalnız yaşayan yaşlıların yangın, gaz zehirlenmeleri, duman, su taşması ve benzeri durumlarda, ambulans, polis ve itfaiye birimlerine haber verebilmesi amaçlanıyor. Merkez ayrıca uzaktan sağlık takibi ile evde temizlik ve bakımları yapılan yaşlıların hizmetlerden memnuniyet derecelerini ölçmek ve psiko-sosyal destek vermek amacıyla ev ziyaretleri gerçekleştiriliyor.

“Türkiye’de bir ilk”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, 82 yaşındaki Fatma Ayvalı adındaki kimsesi olmayan bir vatandaşın evine kendisi giderek haftalık bakım ihtiyacı yapılırken sürpriz ziyarette bulundu. Başkan Erkoç, Fatma ninenin ellerini öperek hizmetlerde bir aksama var mı? Ne isteğin varsa söyle diyerek Fatma nineyi bir hayli duygulandırdı. Fatma Nine evde tadilat işlerinin olduğunu aynı zamanda ev temizliğinden bakım ihtiyaçlarına varana kadar her isteğinin yerine getirildiğini ve memnun olduğunu dile getirdi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Fatih Mehmet Erkoç, “Sosyal belediyecilik anlamında yaşlılarımızı ve bakıma muhtaç olan hastalarımızı da unutmamalıyız. Bizleri bugüne kadar getiren değerlerimizi huzurevlerinde değil kendi yaşadıkları yuvalarında mutlu etmemiz gerekiyor” dedi.

‘Her şey daha mutlu daha huzurlu bir Kahramanmaraş için’ parolasıyla yola çıktıklarını belirten Başkan Erkoç, böylesine kapsamlı projenin Türkiye'de tek olduğunu bu projenin zamanla tüm yurdumuza yayılması gerektiğini söyledi. Başkan Erkoç, “Manevi evlat projemiz ile huzurlu kentimiz daha da yaşanır bir metropol oldu. Türkiyemiz için örnek teşkil edecek bir proje olduğundan dolayı son derece mutluyuz” dedi.

Elektronik butona basarak yardım talebinde bulunan 74 yaşındaki Ömer Sami Zulkadir ise, 10 dakika içinde evine gelen bakım ekibi karşısında bir hayli şaşırdı.

Akıllı Yaşlı Bakım Merkezi personelince önce tansiyonu ölçüldü sonra ev temizliği ve manikür ve berber ihtiyaçları sırasıyla yapılan Ömer Sami Zulkadir, evlatlarına sistemde bulundu.

Muhammet Özer