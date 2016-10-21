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'Bütün AB ülkelerine ulaşacağız'

AksuVital İhracat Müdürü Mahmut Gülgönül, Aksuvital Doğal Ürünler A.Ş.'nin Hollanda’da ilk mağazasını açtığını açıkladı. Gülgönül, “Hollanda pazarına girdik, bütün AB ülkelerine yayılma hedefiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Bütün AB ülkelerine ulaşacağız

21 Ekim 2016 10:59

AksuVital İhracat Müdürü Mahmut Gülgönül yaptığı açıklamada Aksuvital Doğal Ürünler A.Ş. olarak Hollanda’da ilk mağazasını açtıklarını belirtti. Gülgönül, “Yoğun ilgi nedeniyle yeni mağaza açmak için çalışmalarımıza başladık. Doğal Ürün konseptiyle gıda, gıda takviyesi ve doğal kozmetik ürünlerinden oluşan 400 çeşidi tüketiciye sunacak. Bir sonraki aşama ise Bütün Avrupa Birliği ülkelerine ulaşmak” şeklinde konuştu.
Hollanda'nın Batı Avrupa’daki merkezi konumu ile dikkat çeken Avrupa’nın en büyük 5. ekonomisi olduğuna dikkat çeken Gülgönül, “Bu nedenle birçok ülke yatırımcısı gibi Türk yatırımcılarının da ilgisini çekiyor. Özellikle lokal markalarını globalleştirmek isteyenler için iyi bir sıçrama tahtası durumunda. Doğal ürünler konusunda kadim geleneği ve modern bilimsel çalışmaları bir araya getirmek üzere 1989’da kurulan Aksuvital Doğal Ürünler Türkiye’nin alanında en iyi firması. Firma ürünlerini ilaç hassasiyetiyle üretiyor ve hatta ilaç firmalarında görmeye alıştığımız GMP (İyi Üretim Uygulamaları) sertifikalı üretim tesisinde kendi üretimin tesisinde gerçekleştiriyor. Aksuvital, Softem ve Shiffa Home markalarıyla 400 kalem ürünü olan firma geçtiğimiz günlerde Hollanda’da tüketicileriyle buluşmaya başladı. Aksuvital İhracat Müdürü Mahmut Gülgönül konuyla ilgili yaptığı açıklamada; Hollandalılar Nature Winkel (Doğal Ürünler Mağazası) adlı mağazadan dünyanın en kalitelisi olarak bilinen Türk ballarına, Türklere özgü birbirinden lezzetli pekmez çeşitlerine, sağlık destekleyici olarak bilinen doğal gıda takviyelerine, tamamen kimyasallardan oluşan kozmetik ürünlerinden bıkanlar için üretilen doğal kozmetiklere kadar geniş bir ürün gamı sunuyor” dedi.

Gülgönül özellikle harnup pekmezi, çörek otu yağı, argan yağlı saç serumu ve saf nar ekşisinin en çok ilgi gören ürünler olduğunu söyleyerek “Beklediğimizin üzerinde ilgi gören ürünlerimizi daha çok Hollandalıyla buluşturmak üzere doğal ürünler mağazası zincirleri için çalışmalara başlamış durumdayız” diye konuştu. Gülgönül son olarak Hollanda'nın Avrupa Birliği ülkesi olduğu için bu ülke üzerinden diğer ülkelere de rahat bir şekilde ürün satışı yapılabilindiğini belirterek “Bizim firma olarak amacımız ulaşamadığımız Avrupa Birliği ülkesi kalmaması yönünde” dedi. 

Etiketler: AksuVital İhracat Müdürü Mahmut Gülgönül


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