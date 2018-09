'Bütün dünyaya mesaj olsun diye Filistin'i çağırdık'

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine Ahmet Cömert Boks Turnuvası'na Filistin Boks Takımı'nı neden çağırdıkları ve federasyonun hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu. Turnuvaya 55 ülkeden katılımla büyük bir organizasyon olacağını söyleyen Gözgeç, “Bu arada tabi bizlere her türlü destek veren siz değerli basın mensuplarına kurumlarınıza ve İhlas Haber Ajansına çok teşekkür ediyorum. Her zaman bütün spor dallarını desteklediği gibi ekonomimizi de her türlü desteklediği için, bizim için aile dostumuz olan bir kurum şahsınıza ve bütün arkadaşlarınıza teşekkür ediyorum. Bu sene bayanların Hindistan'da Dünya Şampiyonası, erkeklerde de Avrupa Şampiyonası olacak. Bu turnuva bize şampiyonalar öncesi hazırlık olacak. Kazasız belasız bir turnuva geçirmemizi temenni ediyorum” diye konuştu.

“BÜTÜN DÜNYAYA MESAJ OLSUN DİYE FİLİSTİN'İ ÇAĞIRDIK”



Bu yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Gençlik ve Spor Başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun direktifleriyle Filistin Boks Takımı'nı turnuvaya çağırdıklarını açıklayan Gözgeç, “Bütün ülkeler misafirimiz ama buradan bütün dünyaya bir mesaj olsun en azından şu Kudüs'te yapılanlara karşılık bizim de spor olarak bunlara bir karşılık vermemiz gerektiğine inanıyorum. Dolayısıyla bizim organizasyonumuz topla, tüfekle, tankla değil ama sporla onların yanında olduğumuzu belirtmek amacıyla onları burada ağırlıyoruz. Türkiye'de ilk defa bir boks turnuvasına katılacaklar bu sene” şeklinde konuştu.

“AMERİKA'NIN YAPTIĞINA BİZ DE BÖYLE SPORTİF FAALİYETLERLE CEVAP VERECEĞİZ”



Diğer federasyon başkanları ile ülkenin politikası doğrultusunda bir şeyler yapmaya çalıştıklarını vurgulayan Eyüp Gözgeç, “Ama Filistin davası, insan olanların davası maalesef Filistin'i yok sayan müslümanları yok sayan insanların da olduğu Müslümanların da olduğu en son Amerika'nın yaptığı gibi Kudüs'e kendi büyük elçiliğini taşımasına biz de ancak böyle sportif faaliyetlerle cevap vereceğiz. Bu anlam üzerine Filistin Boks takımını buraya davet ettik” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE OLİMPİYAT HAZIRLIK MERKEZLERİ TÜRK SPORUNDA DEVRİM”



Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri'nin Türk sporunda devrim olduğunu vurgulayan Gözgeç, sözlerine şöyle devam etti:

“Şu anda bizim oradan yetişen yıldızlarda başlayıp gençlere gençlerden büyüklere geçen Eryaman'daki spor merkezimiz var. Orada aynı zamanda okula gidiyorlar hem spor yapıyorlar hem yatılı kalıyorlar. Devlet hem yemeğini hem içeceğini veriyor. Harçlık veriyor. Sporcuların daha ortaokuldayken 500 TL-1000 TL gibi bir ücret veriyor. Ortaokul öğrencisi için gerçekten ciddi bir rakam. Ortaokul, lise öğrencisine kimse babası dışında harçlık vermez. Ama devlet onlara ilk defa harçlık veriyor. Onların kişiliklerini de, ekonomik bağımsızlıklarını oradan başlatmaya çalışıyor. O düşünceyle bu işi yapıyorlar. Şimdi onlar büyüdüler 19 yaşına geldiler büyüklere geçtiler. Ama yıldızlarda gençlerde Dünya Şampiyonu oldular, Avrupa şampiyonu oldular. Hepsinin derecesi oldu. Bugün toplantıya gelen arkadaşlarımızın hepsi 19 yaşında. Biz de bundan sonra 19-20 yaşının üzerinde sporcu zor olacak. Çünkü biz büyüklerden yeteri kadar verim aldık veya alamadık diyelim. Artık bizim hedefimiz olimpiyatlar, dünya şampiyonumuz var, Avrupa şampiyonumuz var bizim hedefimiz inşallah bu arkadaşlarımızı 2020 ve 2024, bunların geleceği 2028'e kadar yani 28 yaşına kadar daha bunlar Türk Milli Takımı'na hizmet edecek arkadaşlar ama yine tohumdan sporcular geliyor. Kızlar için de aynısını yaptık tohumda Trabzon'da onlarda da dünya şampiyonu çıktı dünya ikincisi çıktı. 1 hafta önce bir kızımız dünya üçüncüsü oldu ama aslında dünya şampiyonu gibiydi o. Çocuğun o yarı finalde maçını bütün dünya seyretmesine rağmen çocuğun maçını vermediler. Bizim gözümüzde o dünya şampiyonu oldu o. Biraz boksu biliyorsak maçları da izledim.”

“İNŞALLAH HEDEFLERİMİZE ULAŞIRIZ VE 100 YIL SONRA TÜRK SPORCULARI SÖZ SAHİBİ OLUR”



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın göstermiş olduğu hedefler doğrultusunda çalıştıklarını belirten Gözgeç, “O da okullara inin, ilk hedefiniz okullar olsun demişti. Şimdi okullarda tarama başlattık. Aşağı yukarı bütün Türkiye'de 1 milyonun üzerinde çocuk taraması yapıldı. Şimdi ikinci etap tarama yapılacak uzmanlarla birlikte çocuk 5 yaşında, 6 yaşında sporla tanıştırılıp, ilerleyen zamanda kendi anotamik yapısı ile ilgili hangi dalda daha mutabık olabilir karar verilecek. Türkiye o yolda yürüyecek. 43 milyon genç nüfuslu olan bir ülkenin sporcu sayısı deposu da bir hayli çok olacak. Bu da Türkiye Cumhuriyeti'nde atılmış en büyük adım. Bir çağın açılıp kapanması diyoruz. Tarih boyunca sporun da çağ atlaması gibi bir şey olacak bu. Hedeflerimize umarım ulaşırız ve 100 yıl sonra Türk sporcuları söz sahibi olur” değerlendirmesinde bulundu.