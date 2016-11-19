Kestel ilçesinde oturan M.P'yi arayan dolandırıcılar, 15 bin 150 lirasını bankaya yatırmasını istedi. Telefondaki dolandırıcının anlattıklarına inana M.P, cebindeki son kuruşa kadar bütün parasını verilen hesaba yatırdı. Daha sonra dolandırıldığını anlayan M.P, karakola giderek şikayetçi oldu.

Gemlik'te T.E.’yi arayan başka bir dolandırıcı ise, kendisinden 2004 yılından beri sigorta adı altında 700 lira kesildiğini söyledi. Bu paranın iadesi için verilen hesaba para yatırması gerektiğini belirten dolandırıcıya inana T.E., PTT şubesine giderek cebindeki 780 lirayı yatırdı. Daha sonra kendisini arayan kişiye ulaşamayan T.E., dolandırıldığını anlayarak polise başvurdu.

Yaşana iki olayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.