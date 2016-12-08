16-18 Aralık’ta İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek olan üç günlük aile festivali İBS’nin konukları arasında Ceyda Düvenci, Ayşe Tolga, Derya Özel, Deniz Akkaya, Pınar Mermer, Özgür Bolat, Dilara Koçak, Üşengeç Şef, Arbil Yuca, Ece Kumkale, Özge Selçuk Bozkurt, Müge Çevik, Merve Öztürk, Zeynep Gözübüyük, Nihan Kayalıoğlu, Beril Bayındır, Amine Kamburoğlu, Esra Ertuğrul, Pınar Mallı ve Doula Esra Erkut gibi isimler yer alıyor.

İBS Sohbetleri 'Değer Katanlarla Buluşma' alanında Çocukla Etkin Zaman Yönetimi, Anne

ve Çocuk İlişkisi, Annenin İçsel Yolculuğu, Anne Benimle Oynar Mısın?, Çocuk Astrolojisi, Anne Çok Acıktım, Bir Hikayemiz Var, Anneyim Ama Önce Kadın, Yeni Nesil Annelik, Emzirmek Her Şeydir başlıkları enine boyuna tartışılacak. Ünlü annelerle sohbet buluşmalarının moderatörlüğünü Yaprak Yapsan gerçekleştirecek.

Aile boyu eğlence ve ekonomi bu festivalde

Çocuğu için en iyisini isteyenlerin buluşma noktası olan İBS’de aileleri bekleyen bir diğer ünlü sürpriz ise Susam Sokağı. Edi, Büdü, Kurabiye Canavarı ve Elmo’lu Susam Sokağı’nda 12.00-19.00 saatleri arasında birbirinden renkli aktiviteler gerçekleştirilecek. İstanbul Kongre Merkezi içine kurulan dört İBS Sahne’de ise her gün çocuklara yönelik 32 atölye çalışması ve parti yer alacak.

Organizasyon boyunca devam edecek olan Hazine Avı Yarışmalarına ise aile olarak katılan herkesi birbirinden değerli hediyeler bekliyor olacak. İBS bu yarışmalarda, çocuk giyimden oyuncağa, bebek yataklarından hijyen malzemelerine, küçük ev aletlerinden pusetlere ve araba koltuklarına kadar binlerce hediye verecek.

Türkiye’nin en büyük anne bebek çocuk markaları ise aile festivali İBS’ye özel indirimlerle üç gün boyunca ebeveynlerin karşısında olacak. Aile bütçesine ciddi katkı sağlayan indirimler, kimi markalarda yüzde 40’lara kadar çıkacak.