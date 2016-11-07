Onbinlerce Başkentli'nin katılacağı açılış töreni, yarın saat 14.00’da Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nın Basınevleri tarafında yapılan köprülü kavşakta düzenlenecek. Başta Keçiören'in trafiğini yüzde 40 oranında rahatlatması beklenen Yavuz Sultan Selim Bulvarı olmak üzere, açılışı yapılacak 88 hizmetten bazıları şöyle:

"Bin 100 kilometre cadde ve bulvar yol açımı, Kazım Karabekir Caddesi yol genişletme çalışması, ANKAPARK Giriş Köprüsü, ANKAPARK yaya geçiş köprüleri, Hurdacılar 1. U Köprüsü, TKİ Önü Yaya Üst Geçit Köprüsü, Havaalanı Yolu Yaya Üst Geçidi, 4.4 milyon ton asfalt serimi, çevre ilçelere 5 adet asfalt plenti yapımı, alt geçit ve köprülere dekoratif seramik kaplama, Ankara Kalesi Terası ve Kale Konağı yapımı, Batıkent Milli İrade Parkı, Siteler esnafına Mobilya AVM, 1.7 milyon metrekare kaldırım döşemesi."

Yavuz Sultan Selim Bulvarı

Ankara’nın en kalabalık ikinci ilçesi olan Keçiören'in tek giriş ve çıkış yolu olan, Fatih Köprüsü’ne 'kardeş' Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Keçiören’den alternatif bir çıkış sağlanmış olacak. Selçuklu, Gülhane ve Basın Caddeleri kesişiminden başlayıp Samsun Yolu’na kadar yapılan Yavuz Sultan Selim Bulvarı, 1,2 kilometre uzunluğunda 2'şer şeritli ve çift yönlü yapıldı. Yapımı iki etapta gerçekleştirilen bulvarın birinci etabı olan Basınevleri tarafında 3 katlı kavşak çalışmaları kapsamında; 2 köprü, 1 alt geçit ve 1 hemzemin kavşak inşa edildi. Bulvar'ın ikinci etabı olan Samsun Yolu kesişiminde ise 1 köprü ve 2 alt geçit yapıldı. Yavuz Sultan Selim Bulvarı, 500 personel, 15 iş makinesi ve 50 kamyonun gece, gündüz çalışmasıyla kısa bir sürede tamamlandı.