'Büyük Beşiktaşımızın yıpratılmasına izin vermeyeceğiz'

Yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İzmir Beşiktaş Dernekleri Platformu olarak son dönemlerde sosyal medya üzerinden Başkanımız Fikret Orman'a karşı bilinçli olarak yapılan haksız yorumları nefretle kınıyoruz. Büyük Beşiktaşımızı yıpratmaya hiçbir zaman izin vermeyeceğiz. Yapıcı eleştiri ve görüşlerin paylaşılma yerinin kongrelerimiz olduğu bilinciyle 16 Eylül'de düzenlenecek olağanüstü kongremizde Büyük Beşiktaş ailesi olarak değerli Başkanımız Fikret Orman’ın liderliğinde kenetlenmeyi arzu etmekteyiz. Beşiktaşımıza şerefi ve hakkı ile hizmet edenlere ve edecek olanlara daima teşekkür ettiğimizi siz değerli kamuoyuna duyuruyoruz."

"Fedakarlıklar ve projeler ortada"

Platformun açıklamasında Başkan Orman hakkındaki asılsız ve mesnetsiz ithamların asla kabul edilemeyeceği belirtildi. Açıklamada, “Başkan Orman’ın son iki dönemde yaptıkları çalışmalar, fedakarlıklar ve projeler ortadadır” ifadelerine yer verildi.