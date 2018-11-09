Büyük FETÖ operasyonu başlatıldı! 103 gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasına ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında, ankesörlü veya sabit kontörlü hatlar üzerinden örgüt içi haberleşme sağladıkları belirlenen, aralarında 2 albay, 2 yarbay, 6 binbaşı, 14 yüzbaşı, 21 üsteğmenin de bulunduğu 103 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 32 ilde eş zamanlı operasyon düzenlerken şu ana kadar 74 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelileri arama çalışması devam ediyor.



Yusuf Melikoğlu

