Diğer
Kategoriler

Büyük göğüs bel ve boyun fıtığına sebep oluyor

Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Esra Çelik, büyük göğüsün bel ve boyun fıtığına sebep olduğunu söyledi.

Büyük göğüs bel ve boyun fıtığına sebep oluyor

22 Temmuz 2017 11:05

Göğüslerin normalden büyük olmasının hem kozmetik hem de sağlık açısından önemli sorunlara yol açtığını kaydeden Op. Dr. Esra Çelik, "Ağırlık yapan memelerden dolayı; sırt ağrıları, omuzlarda sütyen askı izleri, meme altlarında pişikler görülür. Sportif faaliyetlerden uzak durma isteği, kıyafet seçiminde güçlük ve utanma duygusu, hastanın durumunu iyice zorlaştırır. Büyük meme problemi olan kadınlarda bel ağrısı, kamburluk ve çeşitli belde rahatsızlık veren hastalıklara sebebiyet verebilir" dedi.

Meme küçültme ameliyatı ile bu sorunun giderilebileceğini anlatan Op. Dr. Esra Çelik, "Ameliyattan önce meme USG ve mamografisinin çekilmesi hastanın sonraki takipleri için önemlidir. Teknik olarak bir çok teknik tanımlanmış olmakla beraber benim tercih ettiğim tekniklerin birinde sadece meme başı çevresinde, diğerinde hem meme başı çevresi (circumareolar) hem de meme başından meme altına dik olarak uzanan (vertikal) bir iz kalır. Hangi tekniğin kullanılacağına hastanın memesinin şekli ve büyüklüğüne göre karar verilir. Eskiden çok sık uygulanan ters T insizyonu ile yapılan teknikte kalan izler çok fazla olduğundan, artık büyük oranda terk edilmiştir. Meme başı normal boyutlarına ve yerine getirilir, meme dokusu ve deri fazlalıkları çıkarılarak meme şekillendirilir. Her iki memeye içeride biriken kanı dışarı almak için birer dren (ince silikon borucuklar) yerleştirilir. Bandaj yapılır. Hasta pansumanlarla takip edilir. Drenaj azalınca drenler alınır. Alınması gereken dikiş varsa 7-15. günlerde alınır. Bandaj açıldıktan sonra hasta özel bir sütyen kullanır. Ameliyattan sonra çeşitli ilaç krem ve laser teknolojilerinin kullanımı ile izlerin görünürlüğünü çok azaltmak mümkün olabilmektedir. Bu, estetik bir ameliyattan çok, fonksiyonel bir ameliyattır. Çok büyük memelerde ufak rötuşlar gerekebilir. Hastaların çok büyük bir kısmının, ameliyattan sonra çok mutlu olduklarını söyleyebiliriz. Çünkü öncelikle hayat kaliteleri artar" ifadelerini kaydetti. 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 31°C

  • Ankara

    Ankara 33°C

  • İzmir

    İzmir 34°C

  • Bursa

    Bursa 32°C

  • Trabzon

    Trabzon 26°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!