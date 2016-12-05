Başbakan Binali Yıldırım’ın 20 Aralık’ta hizmete sunulacağını açıkladığı denizin altından iki yakayı bağlayacak olan Avrasya Tüneli Projesi’nin ve genişletilmiş sahil yollarının son durumu havadan görüntülendi. Avrasya Tüneli Projesi'nin açılmasına günler kala çalışmalarda gelinen son aşama İhlas Haber Ajansı(İHA) tarafından havadan görüntülendi. Tünele gidecek sahil yolundaki çalışmaların sona gelindiği gözlenirken, ayrıca tüneli gösteren tabelalar da yol boyunca yerleştirildi. Avrasya Tüneline girişindeki çelik konstrüksiyonun bitmesine kısa bir zaman kaldı. Sahil boyunca Avrasya Tüneli'ni birleştirecek olan bağlantı yolları genişletilerek kavşak, araç alt geçitleri ve yaya üst geçitleri oluşturma çalışmalarının da devam ettiği görüntülendi.

Avrasya tüneli projesi ile Asya ve Avrupa yakaları arasında araç ile 100 dakikaya varan ulaşım süresi 15 dakikaya kadar inecek. Öte yandan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan Avrasya Tüneli’nin isminin Bakanlığın internet sitesi üzerinden yapılacak anketle belirleneceğini belirtmiş, ankete çok sayıda vatandaş katılarak tünelin ismi ile ilgili oy kullanmıştı.

Ahmet Faruk Sarıkoç - Emrah Kuş