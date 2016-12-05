Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Büyük güne 15 gün kala havadan görüntülendi

Büyük güne 15 gün kala havadan görüntülendi

Asya ve Avrupa yakasını denizin altından karayolu trafiğine bağlayacak olan Avrasya Tüneli Projesi, açıklanan açılış tarihine 15 gün kala sahil yolları ile birlikte havadan görüntülendi. Tünelin girişinde vatandaşları karşılayacak çelik konstrüksiyonun yapım çalışmalarında sona gelindi.

Büyük güne 15 gün kala havadan görüntülendi

05 Aralık 2016 11:07
Büyük güne 15 gün kala havadan görüntülendi - Tıkla İzle

Başbakan Binali Yıldırım’ın 20 Aralık’ta hizmete sunulacağını açıkladığı denizin altından iki yakayı bağlayacak olan Avrasya Tüneli Projesi’nin ve genişletilmiş sahil yollarının son durumu havadan görüntülendi. Avrasya Tüneli Projesi'nin açılmasına günler kala çalışmalarda gelinen son aşama İhlas Haber Ajansı(İHA) tarafından havadan görüntülendi. Tünele gidecek sahil yolundaki çalışmaların sona gelindiği gözlenirken, ayrıca tüneli gösteren tabelalar da yol boyunca yerleştirildi. Avrasya Tüneline girişindeki çelik konstrüksiyonun bitmesine kısa bir zaman kaldı. Sahil boyunca Avrasya Tüneli'ni birleştirecek olan bağlantı yolları genişletilerek kavşak, araç alt geçitleri ve yaya üst geçitleri oluşturma çalışmalarının da devam ettiği görüntülendi.

Avrasya tüneli projesi ile Asya ve Avrupa yakaları arasında araç ile 100 dakikaya varan ulaşım süresi 15 dakikaya kadar inecek. Öte yandan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan Avrasya Tüneli’nin isminin Bakanlığın internet sitesi üzerinden yapılacak anketle belirleneceğini belirtmiş, ankete çok sayıda vatandaş katılarak tünelin ismi ile ilgili oy kullanmıştı. 

Ahmet Faruk Sarıkoç - Emrah Kuş

Etiketler: Avrasya Tüneli Projesi


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 5°C

  • İzmir

    İzmir 12°C

  • Bursa

    Bursa 10°C

  • Trabzon

    Trabzon 9°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç