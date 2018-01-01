Büyük ikramiye hangi illere çıktı? Büyük ikramiyenin çıktığı illerin listesi | 61 milyon TL nereye isabet etti

Büyük ikramiye hangi illere çıktı? 61 milyonluk Milli Piyango büyük ikramiyesinin sahiplerini bulmasının ardında en çok merak edilen konulardan biride ikramiyenin hangi illere çıktığı. 2018 Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye hangi illere çıktı, talihliler nereli? 61 milyonluk büyük ikramiye çeyren bilete çıktı ve dörde bölündü. Yılbaşı özel çekilişinde 61 milyon TL’yi kazandıran numaralar; 9794035 oldu. Peki büyük ikramiye hangi illere çıktı? İşte detaylar...

Büyük ikramiye hangi illere çıktı?

61 MİLYON TL KAZANAN NUMARALAR

9794035

61 milyon TL nereye isabet etti

61 milyon TL’lik büyük ikramiyenin isabet ettiği iller belli oldu. Talihlilerden birisi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden çıktı. Bir diğer talihlinin ili ise Samsun. Antalya’dan bir kişi ve İstanbul’dan bir kişi daha 61 milyon TL’yi bölüşecek şanslı kişiler arasında yer alıyor.

10 MİLYON TL KAZANAN NUMARA

0798081

Biletin çeyrek bilete isabet ettiği açıklanırken, 2 biletin İstanbul’da bir biletin Ankara’da bir diğer biletin de İzmir’de satıldığı öğrenildi.

5 MİLYON TL KAZANAN NUMARA

2551923

Bilet çeyrek bilete isabet etti. Biletlerin 3’ü İstanbul’dan 1’i İzmir’den çıktığı açıklandı.

2 MİLYON TL KAZANAN NUMARA

9201621

2 milyon TL kazanan bilet yarım bilet oldu. Biletler, İstanbul ve Diyarbakır'a çıktı.

1 MİLYON TL KAZANAN NUMARA

8757022

1 milyon TL kazanan bilet çeyrek bilete isabet etti. Biletlerin 2’sinin İstanbul, 1’i Gaziantep 1’i Ankara’ya isabet etti.

500 BİN TL KAZANAN NUMARA

4136086

500 bin TL kazanan bilet çeyrek bilet oldu. Biletlerin 3'ünün İstanbul 1'i Antalya'dan olduğu açıklandı.

MİLLİ PİYANGO İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DETAYLAR

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişine günler kala, çekilişlerde en çok çıkan sayılar ve büyük ikramiyelerin en çok çıktığı iller merak ediliyor. 61 milyon liranın hayalini kuran vatandaşlar, şanslarını artırmak için büyük ikramiyenin daha önce isabet ettiği piyango biletinin alındığı bayilerden satın almaya çalışıyor. Bu dikkate alınınca ilk sırayı alan Nimet Abla gişesinin önünde Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi bileti almak için uzun kuyruklar oluştuğu gözleniyor. Geçen sene yapılan yılbaşı özel çekilişinde 60 milyon lira çeyrek bilete çıkmış ve bu biletlerin üç tanesi İstanbul’daki bayilerden alındığı tespit edilmişti. Peki Milli Piyango’da en çok hangi numaralar çıktı? Büyük ikramiyelerin en çok çıktığı iller hangileri?

MİLLİ PİYANGOCU NİMET ABLA KİMDİR?

Nimet Abla yani Melek Nimet Özden 1899 da İstanbul da doğdu ve 28 Temmuz 1978’de yaşamını yitirdi. Bir milli piyango satıcısı olan Nimet Abla, 1928 yılında eşinin Eminönü’ndeki dükkânında (o günlerdeki adıyla Türk Tayyare Cemiyeti) Millî Piyango biletleri satmaya başlamasıyla kendisinin de ünlü olma yolundaki yaşamı başlamış oldu. Tanıtım amacıyla halka dağıtılan biletlerin parasını toplayamayınca aile iflasın eşiğine geliyor ama “Nimet Abla”nın girişimiyle aile iflastan son anda kurtuluyor. Nimet Özden, Türk Tayyare Cemiyeti’nden bayiilik alıyor ve 1931 yılında sattığı bir bilete büyük yılbaşı ikramiyesi olan yüzbin lira çıkması ve basının bu durumu fotoğraf ve röportajlarla kamuoyuna sunması, Nimet Abla gişesinin ününü arttırmaya yetiyor. 1938’de Eminönü’deki istimlak çalışmaları nedeniyle şimdiki yerine taşınan bilet gişesi, giderek Türkiye çapında tanınmaya başlayan ünlü bir gişe oluyor. Reklama önem veren Nimet Abla, bilet alanlara kazandırdığı paralar için gazetelere ilan verdi.(Rıdvan Turşak / İHA)

Melek Nimet Özden, Milli Piyango idaresi üzerinde etkin bir öneme sahip olmuş. Nimet Abla gişesinin bugün merkez dışında iki de şubesi bulunuyor.

MİLLİ PİYANGO’DA EN ÇOK ÇIKAN ŞANSLI NUMARALAR HANGİLERİ?

Milli Piyango çekilişlerinde her numaranın şansı eşittir. Şansınız varsa 1234567 veya 0000000 ile büyük ikramiye kazanabilirsiniz. Yılbaşı çekilişleri son yıllarda 10 milyon numara üzerinde yapılıyor. Son 10 yıl içinde kimi çekilişler 7 milyon numara üzerinden yapıldığı için bu çekilişlerde numaranın ilk rakamının 7, 8, 9 olması olasılığı yoktur.

Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan çekilişlerde en çok çıkan rakam 17 sefer ile 3 rakamı; en az çıkan rakamlar ise 0 (sıfır) ve 6 dır.

Milli Piyango'da en çok; 0 : 4 defa, 1 : 8 defa, 2 : 10 defa, 3 : 17 defa , 4 : 4 defa, 5 : 7, 6 defa : 4, 7 defa : 9, 8 : 8 defa, 9 : 6 defa çıktı

MİLLİ PİYANGO'DA EN ŞANSLI İL HANGİSİ?

10 yıldır yapılan yılbaşı özel çekilişlerinde dörde bölünen büyük ikramiyeyi en çok kazanan il İstanbul oldu. 14 kez büyük ikramiyeye ortak olan İstanbul’u, 4’er kez ikramiye çıkan Ankara ve Adana ile 3 kez ikramiye çıkan İzmir takip etti.

2018 YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİNDE BÜYÜK İKRAMİYE KAÇ PARA, NE KADAR?

Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiye tutarı, 2018 yılı için idare tarafından 61 milyon lira olarak duyuruldu. 31 Aralık akşamı dağıtılacak diğer ikramiye tutarları ise 10 milyon, 5 milyon, 2 milyon, 1 milyon ve 500 bin lira olacak.

İnsanlar Milli Piyango'da bugüne kadar en çok çıkan numaralar hangisi, Nimet abla kimdir, en şanslı numara hangisi, en çok hangi numara çıkıyor MP'de, eski Milli Piyango biletleri neler, en şanslı il hangisi gibi soruların cevabını arıyor.. Bizlerde Milli Piyango'da hangi numaralara en çok piyango vurdu onları derledik.

MİLLİ PİYANGO EN ŞANSLI NUMARALARI HANGİSİ

Milli piyangonun rakamsal istatistiklerinde “3” rakamının çoğunlukla, ikramiyeyi en çok kazananların biletinde olduğu gözlendi. Son 15 yıllık dönemde büyük ikramiye çıkan biletlerin üzerindeki rakamlar incelendiğinde “3” rakamının 18 kez şans küresinden çıktığı belirlendi. “3”ü izleyen “6” ve “7” rakamları 13’er kez çıkarak en şanslı 2. rakam olurken, “5” rakamı 11 kez, “1”, “2” ve “9” rakamları ise 10’ar kez büyük ikramiye kazanan biletleri belirledi. Milli Piyango’nun Yılbaşı çekilişlerinin en “talihsiz” rakamı ise ‘0’ oldu. Son 15 yılda büyük ikramiye isabet eden Milli Piyango biletlerinin sadece 5’inde “0” rakamı yer aldı.

Size tavsiyemiz; 3, 5, 6, 7, 1, 2 ve 9 rakamları bulunan biletleri tercih etmeniz. İyi şanslar, mutlu yıllar…

AMORTİ NE DEMEK?

Milli Piyango çekilişlerinde amorti kelimesini sıkça duyarız. Peki amorti ne demek? Fransızca kökenli bir kelime olan “amorti” ekonomi terimi olarak “Birden ödenerek faizinin işlemesine son verilen tahvil” anlamına gelmektedir. Peki Amorti kelimesinin Milli Piyango ile ne ilgilisi var. Amorti Piyangoda bilet değeridir. Yani piyango biletinize amorti çıkarsa (biletteki numaraların sonuncusuna bakılır) bilete ödediğiniz parayı geri alırsınız. Yani bilet parasını amorti etmiş olursunuz.