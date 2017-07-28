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Büyük İstanbul Tüneli için başlatılan zemin çalışması havadan görüntülendi

Dünyada ilk olacak olan Büyük İstanbul Tüneli Projesi için start verildi. Tünel için İstanbul Boğazı'nda çalışma yapan Panama bayraklı "Fugro Scout" isimli araştırma gemisinin zemin etüdü çalışması havadan görüntülendi.

Büyük İstanbul Tüneli için başlatılan zemin çalışması havadan görüntülendi

28 Temmuz 2017 13:47
Büyük İstanbul Tüneli için başlatılan zemin çalışması havadan görüntülendi - Tıkla İzle

Günde yaklaşık 6,5 milyon vatandaşın kullanması ön görülen hem karayolu hem demir yolu geçişi bulunacak olan Büyük İstanbul Tüneli için start verildi. Panama bayraklı araştırma gemisi "Fugro Scout"un bir römorkör eşliğinde İstanbul Boğazı'nda çalışma yapmaya başlaması havadan drone ile görüntülendi. Scout'un uzun bir süre İstanbul Boğazı'nda çalışmalarını sürdüreceği belirtilirken sondaj çalışmaları sonrası tünelin geçiş güzergahı belirlenecek. Dünyada ilk olacak tünel; TEM Otoyolu, E-5 karayolu, Kuzey Marmara Otoyolu ve 9 metro hattıyla entegre edilecek. 

Ahmet Faruk Sarıkoç


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