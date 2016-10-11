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Büyük kayıplar veren PKK’nın yeni taktiği!

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, bölücü terör örgütüne yönelik başarılı operasyonları sonucunda büyük kayıplar veren terör örgütü, çok zayiat vermeleri ve yeni katılımların olmaması nedeniyle genç ve tecrübesiz teröristleri eyleme gönderiyor.

Büyük kayıplar veren PKKnın yeni taktiği!

11 Ekim 2016 11:48

Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, son dönemde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bölücü terör örgütüne yönelik başarılı operasyonları sonucunda büyük kayıplar veren terörist grupların lider seviyesindeki grup sorumlularının verdiği talimatlarda; icra edilen operasyonlarda çok zayiat verdikleri ve yeni katılımların olmadığı, teröristlerin eğitim ve tecrübe eksikliklerinden dolayı çoğunlukla silahlarını dahi kullanamadan etkisiz hale getirildikleri, keşif ve gözetleme vasıtalarından korunmak için şemsiye bile kullanamadıkları, eğitim ve tecrübe eksikliğine rağmen genç teröristlere sürekli (gece-gündüz) ikişerli-üçerli gruplar halinde eylem yapma talimatı verildiği, bu dönemde, güvenlik güçlerinin devam eden başarılı operasyonlarında tecrübeli terörist kaybının fazla olduğu, az sayıdaki tecrübeli ve sorumlu düzeyde olan teröristleri gelecek bahar döneminde de kullanılabilmek amacıyla eylemlerde öne sürmediği belirlendi.

GENÇ VE TECRÜBESİZ TERÖRİSTLERİ KULLANIYORLAR

Kış tertiplenmesi öncesi düştüğü zafiyet durumunu gizlemek ve eylemleri sürdürebildiği algısını devam ettirebilmek maksadıyla genç ve tecrübesiz teröristleri bile bile ölüme gönderen terör örgütünün bu durumun da genç ve tecrübesiz teröristler arasında büyük bir rahatsızlık oluşturduğu ve zaman zaman sözde liderlerine karşı çıkarak operasyona gitmek istemedikleri ve bu nedenle şu ana kadar çok sayıda infaz yapıldığı tespit edildi.


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