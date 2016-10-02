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'Büyük Komedi Gecesi' izleyicisiyle buluştu

Her birinin kendisine ait tek kişilik stand-up gösterileri olan komedyenlerin en iyi 15'er dakikalık performanslarını sergiledikleri stand up gecesi izleyicisiyle buluştu.

Büyük Komedi Gecesi izleyicisiyle buluştu

02 Ekim 2016 16:06

Cem İşçiler'in moderatörlüğünde, Ali Rıza Tanyeli, Cihan Talay ve Onur Gökçek'in sahne alacağı komedi gecesi, 1 saati aşkın bir süre seyircileri kahkahaya boğdu. Sezonu Trump Gösteri ve Sanat Merkezi'nin 500 koltuk kapasiteli büyük salonunda açan ekibin yeni sezon ilk gösterisindeki konuğu ise ünlü oyuncu Hakan Yılmaz oldu.

Geçen sezon İstanbul ve İzmir'de büyük kalabalıklara karşı muhtelif komedyenlerle sahneye çıkan ekip, 22 Ekim'de ise Torium Sahne'de ve Kasım ayında da İzmir'de sahne alacak.

ŞİFA KAYMAK

Etiketler: ali rıza tanyeli, Büyük Komedi Gecesi, Cem İşçiler, Cihan Talay, Hakan Yılmaz, Onur Gökçek


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