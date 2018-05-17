Büyük Kudüs mitinginin yapılacağı alan havadan görüntülendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yarın Yenikapı Etkinlik Alanı'nda yapılacak olan "Zulme Lanet, Kudüs'e Destek" mitingi öncesinde çalışmalar sürüyor. Yarın 15.00'te yapılması planlanan büyük miting için görevliler alandaki çalışmalarına devam ediyor.

Binlerce kişinin katılması beklenen mitingin yapılacağı alan havadan görüntülendi.

Görüntülerde; konuşmaların yapılacağı sahnenin hazırlandığı görülüyor. Çok sayıda görevlinin alanda çalışmalarını sürdürdüğü görülürken, milli yas nedeniyle yarıya indirilen Türk Bayrağı dikkat çekiyor.

Serdal Altıntepe