İşte M.Necati Özfatura'nın ele aldığı Büyük Orta Doğu Projesi yazısı

Büyük Orta Doğu Projesi nedir? Büyük Orta Doğu Projesi, ABD’nin dünya hâkimiyeti, 21’inci asırda büyük Amerikan İmparatorluğu kurma maskesi altında "Nil’den-Fırat’a Büyük İsrail Projesi"dir. Dünyaya hâkim olmanın yolu dünyanın kalbi ve servetlerinin kaynağı olan Orta Doğu’dan geçer.

Orta Doğu Projesi, İslam Dünyasının boynunu ve omurgasını parçalama ve İslam Dünyasının göğsüne saplanmış İsrail hançerinin güvenlik meselesidir. ABD Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin itirafına göre bu proje; “Fas’tan Endonezya’ya kadar 22 İslam ülkesinin sınırları, dengeleri ve istikrarını değiştirme politikasıdır.” İsrail’in güvenliğini sağlama projesidir.

İsrail’in güvenliği için başta Türkiye olmak üzere Suriye, Irak, Lübnan, Suudi Arabistan, Yemen, Azerbaycan, Pakistan, Endonezya, Sudan, Malezya, Afganistan ve daha nicelerini parçalayarak küçük devletler kurmaktır.

Ve Sudan ile Endonezya’da Hıristiyanları ayrı devlet hâline getirdiler.

Kürdistan ve Büyük Ermenistan aslında "Büyük İsrail" hedefine ulaşmak için ara hedeflerdir. Ve sadece vasıta yani taşerondur. Geçmişte Barzani’nin babasını destekleyen ABD, İran Şahı'ndan bazı tavizler alınca sırtını döndü.

İsmi ne olursa olsun fark etmez, dünyadaki bütün terör örgütlerinin ipi ABD’nin (CIA’nin) elindedir. ABD’nin yeni başkanı Trump’un “DEAŞ’ı Obama kurdu” itirafı vardır ve ABD’li bir generalin “DEAŞ’ı biz kurduk” itirafı terörün kaynağının ABD olduğunu gösterir.

Savaşlar olmazsa ABD’nin ekonomisi çöker. Kış turizminde “kar” ne ise ABD için de “savaş” aynı şeydir. Son günlerde Suriye iç savaşı bahanesiyle Suudi Arabistan, Kuveyt ve Körfez ülkeleriyle 48 milyar dolarlık silah anlaşması yapıldı. ABD Suriye iç savaşının sona ermesini neden önledi? Çünkü ABD savaşsız yaşayamaz.

Geçmişte Kennedy başkan iken, ABD-Sovyetler Birliği arasında Küba krizi oldu. Sovyetler Küba’ya nükleer füze başlıklarını getirirken ABD, Sovyet savaş gemilerini durdurdu. (O tarihte ABD’de idim) ABD gerçekten savaşa hazır idi. Kennedy, Sovyetler Birliği’nin geri adım atması üzerine bütçelerindeki silahlanmaya ayrılan tahsisatın önemli kısmını kıstı ve halkın ihtiyaçlarına harcamak istedi. Bunun üzerine suikast ile katledildi.

ABD Suriye’nin kuzeyinde Türkiye sınırlarında bir Kürt koridoru peşindedir. PYD sadece taşerondur. Buraya ABD militanlarını yığıyor. Bu koridoru Akdeniz’e kadar uzatıp enerji güzergâhı yaparak Türkiye’yi devre dışı bırakmak istemektedir. Türkiye-Rusya yakınlaşması ABD’nin Orta Doğu ve Kürt Koridoru Projesine darbe vurmuştur.

Türkiye’deki bütün katliamların arkasında CIA vardır. FETÖ'cüler, PKK, DEAŞ, DHKP-C ve yerli ve millî olmayan Batı standartlı devşirme sözde aydınlar CIA’nin hizmetindedirler. Bazı "faiz baronları" da unutulmasın!..

ABD, İslam Dünyası’na "Haçlı Seferi" açmıştır. Hıristiyan Batı her zaman kendisinden olmayanı "öteki" olarak kabul etmiştir. Öteki düşman olarak tespit edilmiştir. Osmanlı yıkılıncaya kadar düşman “Osmanlı” idi. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Komünizm ve Sovyetler Birliği oldu. Sovyetler Birliği dağılınca yeni düşman “İslamiyet” oldu. Bu Batılı devlet yetkililerinin itiraflarıdır.

"İslam’ı Protestanlaştırmak" için FETÖ ve mensuplarını kullandılar. İslam ülkelerinde tabanın az da olsa giderek uyanışı ve bütün dünyada İslamiyet’in çığ gibi artışı endişelerini arttırmıştır. ABD’nin eski dışişleri bakanlarından Yahudi asıllı Kissinger’e göre: “Bundan böyle savaş İslam ile Batı arasında olmayacak. Batı’nın istediği şekilde yaşayan İslam ile Batı Medeniyetini kabul etmeyen, kendi İslam Medeniyetinin üstünlüğünü kabul eden ve Batı’nın hâkimiyetine karşı çıkan İslam arasında olacaktır...”

"Zamanımızın Lawrence’si" olan Fuller ise “İslam’ı İslam ile savaştıracağız. (Mezhep savaşı, İran kullanılıyor) Müslümanı Müslümanla katledeceğiz” diyor...

Rusya’nın Suriye’de yer alması ve Türkiye-Rusya-İran arasında yakınlaşma ABD’nin Orta Doğu’daki sonunun başlangıcı olması manasına gelmektedir.

Trump’un siyaseti meçhuldür. ABD’de çok sayıda "iktidar" vardır. Pentagon, CIA, Yahudi Bankaları, Siyonizm, Yahudi Lobisi, Siyonist Hıristiyan Neo-Con’lar eğer Trump’u dizayn edemezlerse, Trump, CIA tarafından suikast ile katledilecektir!..