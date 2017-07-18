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Büyükada’da gözaltına alınan şüphelilere tutuklama istemi

İstanbul Büyükada’da gözaltına alınan Uluslararası Af Örgütü üyesi 10 şüpheli, "terör örgütüne yardım etmek" suçundan tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.

Büyükadada gözaltına alınan şüphelilere tutuklama istemi

18 Temmuz 2017 00:49

Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5 Temmuz’da Büyükada’da bir otelde ’eğitim programı’ adı altında düzenlenen toplantıya baskın yapmıştı. Operasyonda gözaltına alınan 8’i Türk, 1’i Alman, 1’i İsveç vatandaşı toplam 10 şüpheli, İstanbul Emniyet’indeki sorgularının ardından öğlen saatlerinde Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilmişti. Savcılıktaki ifade verme işlemleri yaklaşık 8 saat süren şüpheliler, "terör örgütüne yardım etmek" suçundan tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.


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