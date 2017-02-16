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Büyükanne maaşı başvuruları donduruldu mu?

Büyükanne maaşı başvuruları donduruldu mu sorusunun cevabı haberimizde. Büyükanne maaşı başvuruları ile ilgili bilmeniz gerekenleri sizler için derledik. Peki büyükanne maaşı başvuruları ertelendi mi? İşte büyükanne maaşı başvuruları ile ilgili her şey…

Büyükanne maaşı başvuruları donduruldu mu?

16 Şubat 2017 17:27

Büyükanne maaşı başvuruları dondurulacak mı merak ediliyor. Büyükanne maaşı ile ilgili bilmeniz gerekenler haberimizde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu büyükanne maaşı başvurularının dondurulacağını söyledi. AHaber’e konuşan bakan Müezzinoğlu büyükanne maaşı başvurularının dondurulacağını belirtti. Peki büyükanne maaşı başvuruları neden dondurulacak? Büyükanne maaşı ile ilgili aileler meraktaydı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya büyükannelere aylık 425 TL ödeme yapılacağını söylemişti. Ancak büyükanne maaşı başvuruları donduruldu? Peki büyükanne maaşı başvuruları neden donduruldu?

BÜYÜKANNE MAAŞI BAŞVURULARI NEDEN DONDURULDU?

Büyükanne maaşı başvuruları bu akşam dondurulacak. Büyükanne maaşı başvuruları yoğun talep nedeniyle bu akşam dondurulacak.

BÜYÜKANNE MAAŞI BAŞVURU ŞARTLARI

Torun bakan büyükannelere aylık 425 TL ödeme yapılacak. Peki büyükanne maaşı başvuru şartları nelerdir? Büyükanne maaşından yararlanabilmek için annenin iki asgari ücretten daha az gelirinin olması ve toplam gelirin 3 asgari ücretten az olması gerekiyor. Düşük gelirli ailelerin uygulamadan yararlanılması bekleniyor. Büyükanne maaşı başvuruları pilot illeri kapsıyor. İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara, Kayseri, Sakarya, Antalya, Konya, Tekirdağ ve Gaziantep illeri pilot iller kapsamında. Ayrıca çocuğun 1 yaşından büyük olmaması gerekiyor. Büyükanne maaşı başvuruları mart ayında başlayacak.

Etiketler: büyükanne maaşı


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