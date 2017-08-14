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Büyükçekmece Belediyesi yeni binasında hizmet vermeye başladı

Büyükçekmece Belediyesi, yapımı tamamlanan Fatih Mahallesi'ndeki yeni belediye binasında hizmet vermeye başladı. İlk hizmet gününde belediye binasına gelen Büyükçekmeceliler yeni hizmet binasına tam not verdi.

Büyükçekmece Belediyesi yeni binasında hizmet vermeye başladı

14 Ağustos 2017 13:11

3 bin 800 metrekare alan üzerine yapıldı.

Büyükçekmece Belediyesi’nce 3 bin 800 metrekare alan üzerinde yaptırılan yeni belediye hizmet binası dış cephesi ve farklı mimarisiyle dikkat çekiyor. Büyükçekmece halkına çağdaş ve hızlı biçimde hizmet vermesi planlanan bina bodrum, zemin, üç normal kat ve iki tonoz çatıdan oluşuyor. Yapının ana cephesinde yaklaşık 34 metre kotuna yükselen bir saat kulesi bulunurken, kapalı otopark alanı 3 bin 300 metrekare.

En son teknoloji kullanıldı

Büyükçekmece Belediyesi’nin yeni hizmet binasında her türlü mimari detay inceliklerinin düşünüldüğünü, en son teknoloji ürünü olan e-belediyecilik sisteminin kurulduğunu belirten Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, "Büyükçekmece'nin hizmet kalitesini daha da arttıracak, Büyükçekmece halkına en çağdaş ve hızlı hizmeti verecek olan yeni belediye binamızın gerçek sahipleri olan Büyükçekmece aileme hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Büyükçekmece halkından tam not

İlk gün yeni belediye binasına hizmet almaya gelen Büyükçekmeceliler de, belediye binasının ilçeye uygun çağdaş belediyecilik hizmetleri ile donatılmasından son derece memnun olduklarını belirttiler. 


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