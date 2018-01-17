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Büyükçekmece Kaymakamı Özel, Deniz Canlıları Müzesi'ni gezdi

Büyükçekmece Kaymakamı Mehmet Özel, Balıkçı Kenan'ın kurduğu Türkiye Deniz Canlıları müzesini ziyaret etti. Çeşitli deniz canlılarını inceleyerek hatıra fotoğrafı çektiren Özel, "Bu eserleri dededen toruna herkesin mutlaka görmesi gerek" dedi.

Büyükçekmece Kaymakamı Özel, Deniz Canlıları Müzesini gezdi

17 Ocak 2018 10:38

Balıkçı Kenan tesislerinin sahibi Kenan Balcı ile Beylikdüzü Yaşam Vadisi’nde kurduğu Türkiye Deniz Canlıları Müzesini gezen Büyükçekmece Kaymakamı Mehmet Özel, çeşitli deniz materyalleri ve mumya deniz canlılarını inceleyip, müzede hatıra fotoğrafı çektirerek o anları ölümsüzleştirdi.

Kaymakam Mehmet Özel Türkiye ve dünyada bir ilk olan müzenin büyük emekler sonucu ortaya çıkarıldığını söyledi. Kaymakam Özel, “Meşakkatli bir çalışma yapılmış. Bu yerin büyük emek verilerek oluşturulduğu her yönden ortada. İlk gördüğümde balıkları maket sanmıştım ama inceledikten sonra balıkların gerçek olduğunu farkettim ve çok şaşırdım. Bu görülmemiş eserleri dededen toruna herkesin mutlaka görmesi gerek. Böyle bir müzenin var olduğunu; İstanbul, Türkiye ve Dünya bilmeli” dedi.

Misafirlerine müzeyi gezdiren Kenan Balcı mumya balık türleri ve deniz materyalleri hakkında bilgi verdi. Kenan Balcı, “Denizlerimiz ekmeden biçtiğimiz tarlalarımızdır. Denizlerimize önem gösterip sahip çıkmalıyız. İçinde katkı maddesi olmayan tek besin kaynağı balıktır. Bizler geleceğimiz için daha dikkatli davranmalıyız. Uzun yıllar sonucu bu müzeyi dünyaya ve Türkiye’ye kazandırdık. Gençlerimiz ve çocuklarımız müzemiz sayesinde denizlerimizde olan balıklarımızı öğrenip, daha kapsamlı bilgi sahibi oluyor. Müzemize her geçen gün yeni üyeler ekleyip daha genişletiyoruz” şeklinde konuştu.

 

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