Büyükçekmece ve Esenyurt’ta iki sıkışmalı kaza: 1 ölü, 1 yaralı

İlk kaza, dün saat 11.00 Büyükçekmece’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ulus Mahallesi, Çatalca yolu Caddesi üzerinde tır şoförü Mustafa Taşdemir evrak bırakmak için sağ şeritte park etti. Tam bu sırada kadın sürücünün hakimiyetindeki 34 HZ 2101 plakalı otomobil park eden tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle aracın büyük bölümü tırın altına girerken, kadın sürücü de araç içinde sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ağır yaralanan kadını sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı kadın çevredeki özel bir hastanede tedavi altına alındı. Olay anlatan tır şoförü Mustafa Taşdemir, “Evrak vermek üzere durmak üzereydim. O anda ne olduysa arkadan vurdu, ben de şoka girdim zaten” dedi. Bir başka gördü tanığı vatandaş ise kadın sürücüyü bir başka aracın sıkıştırdığını bunun üzerine tırın altına girdiğini iddia etti.

Yanında köpeği vardı

Benzer bir kaza ise yaklaşık 2 saat sonra Esenyurt’ta Avcılar - Haramidere bağlantı yolu üzerinde meydana geldi. Yeter Topraklar'ın kullandığı 34 AF 9346 plakalı cip, önce sağ şeritteki minibüse ardından bariyerlere sürterek arızalı olduğu için emniyet şeridine park etmiş olan 63 NL 076 plakalı kamyona arkadan çarptı. Sürücü Yeter Topraklar çarpmanın etkisiyle araç içerisinde sıkışırken yanındaki köpeği ise hafif şekilde yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yardımsever bir vatandaş köpeği araçtan çıkararak güvenli bir yere götürdü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kadın sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekiplerince Esenyurt Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Topraklar tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yaşanan kazayı anlatan Suat Demir, “Önce bariyerlere vurdu. Sonra park halindeki kamyona vurdu. Yanında köpeği vardı. Kadına da kalp masajı yapıyorlardı" diye konuştu.

Alper Korkmaz