Diğer
Kategoriler

Büyükçekmece ve Esenyurt’ta iki sıkışmalı kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Büyükçekmece ve Esenyurt’ta 2 saat arayla meydana gelen kazalarda 1 kişi hayatı kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Büyükçekmece ve Esenyurt’ta 2 saat arayla meydana gelen trafik kazalarında, otomobiliyle tırın altına giren kadın sürücü ağır yaralanırken, yine otomobiliyle kamyonun altına giren 40 yaşındaki Yeter Topaklar ise hayatını kaybetti.

Büyükçekmece ve Esenyurtta iki sıkışmalı kaza: 1 ölü, 1 yaralı

13 Ağustos 2017 09:52
İstanbul'da iki sıkışmalı kaza: 1 ölü, 1 yaralı - Tıkla İzle

İlk kaza, dün saat 11.00 Büyükçekmece’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ulus Mahallesi, Çatalca yolu Caddesi üzerinde tır şoförü Mustafa Taşdemir evrak bırakmak için sağ şeritte park etti. Tam bu sırada kadın sürücünün hakimiyetindeki 34 HZ 2101 plakalı otomobil park eden tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle aracın büyük bölümü tırın altına girerken, kadın sürücü de araç içinde sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ağır yaralanan kadını sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı kadın çevredeki özel bir hastanede tedavi altına alındı. Olay anlatan tır şoförü Mustafa Taşdemir, “Evrak vermek üzere durmak üzereydim. O anda ne olduysa arkadan vurdu, ben de şoka girdim zaten” dedi. Bir başka gördü tanığı vatandaş ise kadın sürücüyü bir başka aracın sıkıştırdığını bunun üzerine tırın altına girdiğini iddia etti.

Yanında köpeği vardı

Benzer bir kaza ise yaklaşık 2 saat sonra Esenyurt’ta Avcılar - Haramidere bağlantı yolu üzerinde meydana geldi. Yeter Topraklar'ın kullandığı 34 AF 9346 plakalı cip, önce sağ şeritteki minibüse ardından bariyerlere sürterek arızalı olduğu için emniyet şeridine park etmiş olan 63 NL 076 plakalı kamyona arkadan çarptı. Sürücü Yeter Topraklar çarpmanın etkisiyle araç içerisinde sıkışırken yanındaki köpeği ise hafif şekilde yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yardımsever bir vatandaş köpeği araçtan çıkararak güvenli bir yere götürdü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kadın sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekiplerince Esenyurt Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Topraklar tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yaşanan kazayı anlatan Suat Demir, “Önce bariyerlere vurdu. Sonra park halindeki kamyona vurdu. Yanında köpeği vardı. Kadına da kalp masajı yapıyorlardı" diye konuştu. 

Alper Korkmaz

Etiketler: Büyükçekmece, Esenyurt, trafik kazası


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 33°C

  • Ankara

    Ankara 35°C

  • İzmir

    İzmir 37°C

  • Bursa

    Bursa 33°C

  • Trabzon

    Trabzon 30°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç