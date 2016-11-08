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Büyükçekmece yeni bir zafer için Kosova'da

Demir İnşaat Büyükçekmece Basketbol takımı, Kosova temsilcisi KB Sigal Prishtina'ya konuk olacak.


08 Kasım 2016 12:19

FIBA Europe Cup'da Türkiye'yi temsil eden Demir İnşaat Büyükçekmece Basketbol takımı grubundaki 4'üncü maçında Kosova temsilcisi KB Sigal Prishtina'ya konuk olacak.
Karşılaşma Kosova Prishtina şehri Pallati i Rinise dhe Spor salonunda 9 kasım Çarşamba günü saat 22.30'da başlayacak. İstanbul'da oynan ilk maçı Demir İnşaat Büyükçekmece 100 - 58 kazanmıştı.

"Takımımıza inanıyoruz"
"Takımımıza inanıyoruz Kosova deplasmanından galip gelecektir" diyen Kulüp Başkanı ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Avrupa Kupası'nda ve Basketbol Süper Ligi'nde zorlu maçlar bizi bekliyor. Tüm maçlarımıza iddialı olarak çıkıyoruz. Kosova'da oynayacağımız maçtan galip geleceğimize inanıyorum. Takımıza Sigal Prishtina karşısında başarılar diliyorum'' dedi.
 

Etiketler: Büyükçekmece


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