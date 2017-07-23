Büyükçekmece’de Ahmet Selçuk İlkan rüzgarı

Büyükçekmece Belediyesi tarafından kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında organize edilen Açık Hava Yaz Konserleri’nin konuğu sevilen sanatçı Ahmet Selçuk İlkan oldu. Sinanoba Barış Manço Parkı’nda gerçekleşen konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Konseri ilgiyle takip eden vatandaşlar, İlkan’ın okuduğu şiirlere ve şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. İlkan, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’e kendisine vatandaşlarla buluşma imkanı sağladığı için teşekkür etti. Performansıyla büyük alkış alan İlkan, kendisini dinlemeye gelen çok sayıda vatandaşa unutulmaz bir gece yaşattı.

“Büyükçekmece Belediyesi’ni kutluyorum”

Ahmet Selçuk İlkan’ın takip ettiği bir sanatçı olduğunu ve böyle usta bir ismi Büyükçekmece’de dinleme şansını bulduğu için çok mutlu olduğunu ifade eden Semiha Tanyar, “Ben harika buldum kaçıncı izleyişim zaten resimlerimiz falan da var. Büyükçekmece Belediyesi’ni de kutluyorum” ifadelerini kullandı.

“Şiirlerini ve şarkılarını çok güzel bir konsept olarak veriyor”

İnsanların bir araya gelmesini sağlayan açık hava konserlerine katılmayı çok sevdiğini ve arkadaşıyla birlikte geldiğini dile getiren Arife Türe, “Kendisini çok beğenirim zaten şiirlerini ve şarkılarını çok güzel bir konsept olarak veriyor. Ben seviyorum kendisini böyle olmalı halk konseri kalabalık, içten ve insanların birbiriyle diyalog halinde konsere adapte olmaları çok güzel” şeklinde konuştu.

Ahmet Faruk Sarıkoç - Hasibe Karadağ