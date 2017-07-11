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Büyükçekmece'de seyir halindeki araç alev alev yandı

Büyükçekmece’de bir araç seyir halindeyken çıkan yangınla alev alev yandı. Alev topuna dönen araç, kameralar tarafından görüntülendi.

Büyükçekmecede seyir halindeki araç alev alev yandı

11 Temmuz 2017 09:43

Olay, Büyükçekmece Güzelce’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir aracın motor kısmından duman çıkmaya başladı. Dumanı fark eden sürücü, hemen aracını sağa çekip aracından indi. Sürücü araçta bulunan yangın tüpüyle yangına müdahale ederken, çevredeki araçlar da yangın tüpleriyle alevleri söndürmeye çalıştı. Yangını söndürmekte başarılı olunamayınca durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Her geçen dakika alevlerin arttığı yangın olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Aracın kullanılamaz hale geldiği yangın cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde önce aracın motor kısmından dumanların çıktığı görülüyor. Sürücünün yangın tüpleri ile müdahale etmeye çalıştığı yangının kısa sürede büyüdüğü görülüyor. Aracın alev alev yanmaya başladığı görülen görüntülerde yangının itfaiye ekiplerince söndürüldüğü görülüyor. 


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