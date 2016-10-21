Edinilen bilgiye göre, Büyükçekmece Cumhuriyet Mahallesi Yıldıray Çınar Sokak'taki bir kafede bulunan Burhan Y.(20), silahlı saldırıya uğradı. Saldırının Burhan Y. ile aralarında tapu meselesi nedeniyle husumet bulunduğu öğrenilen bir kişi tarafından gerçekleştirildiği iddia edildi. Başına isabet eden kurşunla ağır yaralanan Burhan Y., olay yerine çağrılan ambulansla sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Burhan Y.'yi silah ile yaraladıktan sonra olay yerinden kaçan kimliği belirsiz şahıs için polis ekiplerinin arama çalışması sürüyor.

Öte yandan, olayın yaşandığı kafeteryanın sahibi Volkan Deniz olay anında içeride olduğunu belirtti. Deniz, “İki arkadaş içeride oturuyordu. Aralarında tartışmaya başladılar. Herhalde alacak verecek meselesi yüzünden. Sonra biri silahı çıkartarak diğer arkadaşa sıkıyor. Yaralanan şahıs ise oradan kaçmaya çalışırken tökezlenip yere düşüyor. Yere düştükten sonra iki tane de kafasına doğru sıkıyor. Ağır yaralı olarak buradan hastaneye kaldırıldı. Silahlı olan şahıs ta buradan hızla uzaklaşarak karşı tarafa geçti. Polis ekipler nerede oturduğunun araştırmasını yaptı” dedi.

Vurulan şahsın cep telefonundan babasının arandığını belirten Deniz, “Memur arkadaşlar cep telefonundan babasını aradı. Oğlunuz kavgaya karıştı. Ondan sonra bilgilerini verdi. Sonra da polisler kaçan şahsı almaya gittiler” şeklinde konuştu.

Selim Bayraktar