Rusya’da oynanan ilk maçı 10 sayı farkla (91-81) kaybeden Demir İnşaat Büyükçekmece, rövanşı 8 sayı farkla kazandı ancak kupaya veda etti.

Büyükçekmece Belediye Başkanı ve Demir İnşaat Büyükçekmece Basketbol Kulübü Başkanı Dr. Hasan Akgün takımı kutladı ve teşekkür etti.

Başkan Dr. Akgün şöyle konuştu:

“4.5 yıl gibi kısa bir sürede Avrupa Kupası'na katılma başarısı gösteren, 1. ve 2. grubunu lider tamamlayıp son 16 takım arasına kalan ve bugün sakatlık ve aksaklıklarla çıktığı maçta Avrupa Kupası'na veda eden Demir İnşaat Büyükçekmece basketbol takımımıza, başta tüm teknik ekibimiz ve oyuncularımız olmakla birlikte sponsorumuz ve emeği geçen herkese bizlere bu gurur ve heyecanı yaşattıkları için teşekkür ediyorum.”