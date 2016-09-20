Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Büyükelçi atamaları hakkındaki karar Resmi Gazete’de yayımlandı

Büyükelçi atamaları hakkındaki karar Resmi Gazete’de yayımlandı

Resmi Gazete’de yayımlanan büyükelçi atamalarına dair kararlara göre; 16 büyükelçinin görev yeri değişirken, 8 büyükelçi merkeze atandı.

Büyükelçi atamaları hakkındaki karar Resmi Gazetede yayımlandı

20 Eylül 2016 07:39

Büyükelçi atamaları hakkındaki 2016/8996 ve 2016/9080 sayılı kararlar Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Yayımlanan atama kararlarına göre; 16 büyükelçinin görev yeri değişirken, 8 büyükelçi merkeze atandı. 

Tayland Nezinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Osman Bülent Tulun, İrlanda Nezinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Necip Egüz, Almanya Federal Cumhuriyeti Nezinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Hüeyin Avni Karslıoğlu, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı Nezinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Hüseyin Avni Botsalı, Singapur Nezinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Hakkı Taner Seben, Myanmar Nezinde Türkiye Cumhuriyeti BüyükelçisiMurat Yavuz Ateş, Ürdün Nezinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Sedat Önal, Gambiya Nezinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi İsmail Sefa Yüceer merkeze atandı. Büyükelçi, Avrupa Birliği Müsteşarı Rauf Engin Soysal Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi, Büyükelçi, Büyükelçi Genel Müdür Ahmet Altay Cengizer Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi, Büyükelçi, Büyükelçi, Bakanlık Müşaviri Ali Rifat Köksal Tacikistan Cumhuriyeti Nezinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi, Büyükelçi, Bakanlık Müşaviri Nuri Kaya Bakkalbaşı Kosta Rika Nezinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi, Elçi, Müstaşar Özel Müşaviri Murat Lütem Singapur Nezinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi, Elçi, Genel Müdür Yardımcısı Haydar Kerem Divanlıoğlu Myammar Nezinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi, Moğolistan Nezinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Murat Karagöz Ürdün Nezinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi, Atina-Pire Başkonsolosluğu Birinci Sınıf Başkonsolosu İsmail Sefa Yüceer Gambiya Nezinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak atandı.

Musa Erdoğan

Etiketler: büyükelçi atamaları, Osman Bülent Tulun, Resmi Gazete


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 28°C

  • Ankara

    Ankara 26°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 28°C

  • Trabzon

    Trabzon 33°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını \%15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!