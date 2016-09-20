Büyükelçi atamaları hakkındaki 2016/8996 ve 2016/9080 sayılı kararlar Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Yayımlanan atama kararlarına göre; 16 büyükelçinin görev yeri değişirken, 8 büyükelçi merkeze atandı.

Tayland Nezinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Osman Bülent Tulun, İrlanda Nezinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Necip Egüz, Almanya Federal Cumhuriyeti Nezinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Hüeyin Avni Karslıoğlu, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı Nezinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Hüseyin Avni Botsalı, Singapur Nezinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Hakkı Taner Seben, Myanmar Nezinde Türkiye Cumhuriyeti BüyükelçisiMurat Yavuz Ateş, Ürdün Nezinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Sedat Önal, Gambiya Nezinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi İsmail Sefa Yüceer merkeze atandı. Büyükelçi, Avrupa Birliği Müsteşarı Rauf Engin Soysal Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi, Büyükelçi, Büyükelçi Genel Müdür Ahmet Altay Cengizer Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi, Büyükelçi, Büyükelçi, Bakanlık Müşaviri Ali Rifat Köksal Tacikistan Cumhuriyeti Nezinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi, Büyükelçi, Bakanlık Müşaviri Nuri Kaya Bakkalbaşı Kosta Rika Nezinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi, Elçi, Müstaşar Özel Müşaviri Murat Lütem Singapur Nezinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi, Elçi, Genel Müdür Yardımcısı Haydar Kerem Divanlıoğlu Myammar Nezinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi, Moğolistan Nezinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Murat Karagöz Ürdün Nezinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi, Atina-Pire Başkonsolosluğu Birinci Sınıf Başkonsolosu İsmail Sefa Yüceer Gambiya Nezinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak atandı.

Musa Erdoğan