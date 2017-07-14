Büyükelçi Bryza: “Erdoğan’ın halka seslenmesi darbe senaryosunu bozdu”

Washington DC merkezli düşünce kuruluşu Turkish Heritage Organization (THO) tarafından, Turkcell, Türk Hava Yolları, Eksim Yatırım, Amerikan Estetik Tıp Merkezi, Kalyoncu Grup, IMFEXIM ve RDPE LLC sponsorluğunda düzenlenen “15 Temmuz Darbe Girişimi: 1 Yıl Sonra” başlıklı panel, önemli isimleri bir araya getirdi. Panele katılan tüm isimler, darbe girişiminin FETÖ tarafından gerçekleştirildiğine ve Gülen hareketinin terörist bir oluşum olduğuna inandıkları yönünde görüş belirtirken, ABD Ulusal Komitesi’nde Avrupa’dan sorumlu direktörlük ve ABD Dışişleri Bakanlığı’nda müsteşar yardımcılığı yapan Büyükelçi Matt Bryza’nın açıklamaları dikkat çekti.

15 Temmuz gecesi İstanbul’da bulunduğunu ve gelişmeleri yakından izlediğini belirten Bryza, “O gece Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın televizyonda görünerek halka seslenmesi her şeyi bir anda tersine döndürdü diye düşünüyorum. Erdoğan’ın çağrısının ardından halkın sokaklara dökülmesi ve darbeci askerleri kritik bölgelerden uzaklaştırması, senaryonun başarısız olmasını sağladı. Hiç şüphesiz bu girişim gerçek bir darbe girişimiydi ve Türk halkı da başarılı bir şekilde girişimi bastırdı” dedi.

“Bu bir FETÖ girişimidir”

ABD’nin en deneyimli diplomatlarından, eski Ankara Büyükelçisi ve Washington Enstitüsü Temsilcisi James Jeffrey ise “Bazı ABD’liler darbe girişiminin Türk hükümeti tarafından yetki gücünü artırmak için düzenlendiği görüşünü öne sürüyor. Ben bu görüşe kesinlikle katılmıyorum. Bu girişim Fethullah Gülen tarafından planlanmış ve Gülenist terör hareketi FETÖ tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu hareketin geçmişi Ak Parti’den çok önceye dayanmaktadır. Darbe girişimini anlamak için 2013 yılında olanlara da bakmak gerekir. O dönemde devlete karşı adeta bir yargı kampanyası başlatıldı. Darbe girişimi gecesi, Washington olarak hata yapmamak adına biraz temkinli hareket etmeyi tercih ettik ancak ABD yönetiminin bunun arkasında Gülenistlerin olduğuna ilişkin bir şüphesi de yoktu” diye konuştu.

Daha darbe girişimi olmadan önce Türkiye’de bazı medya kuruluşlarının darbeden söz ettiğine dikkat çeken, FETÖ okullarındaki usulsüzlükleri ortaya koyan belgeselin yapımcısı Mark Hall, “Bu bizim için çok ilginçti. ABD’de bazı politikacılar Türkiye’nin içinde bulunduğu durumu görmekten çok uzaktı. Bu yüzden de Teksas gibi bazı bölgelerde Gülen hareketinin temsil bulduğunu düşünüyorum” dedi. Emekli Kongre Üyeleri Konseyi Başkanı Cliff Stearns ise, “Biz Türkiye’yi güçlü bir ortak, NATO müttefiki olarak görmeye tabii ki devam ediyoruz. ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin bu ortaklığı daha da güçlendireceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Etkinliğe video konferans ile bağlanan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise FETÖ’nün darbe girişimi için yıllardır adeta pusuda beklediğini söyledi. Çavuşoğlu, “Biz hainlerin gerçek yüzlerini gördük ve şimdi dostlarımızı da uyarıyoruz. Eğer dostlarımız harekete geçmezlerse, hainler hem ABD hem de Türk-Amerikan ittifakını da zehirleyecekler” diye konuştu.

Paneli değerlendiren THO Başkanı Ali Çınar, “Her zaman vurguladığımız gibi, ABD’nin Türkiye’yi kaybetme lüksü yok. Etkinliğimiz, ABD’li yetkililerin de FETÖ’nün devlet düşmanı azılı bir terör örgütü olduğunu kavramaya başladıkları gerçeğini ortaya koydu. Panelin gerçekleşmesindeki değerli katkılarından dolayı sponsorlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

Etkinliğe canlı video konferans ile bağlanan diğer bir isim olan 15 Temmuz Gazisi Metin Doğan da Atatürk Havalimanı’nda yaşadıklarını ve darbecilerin tanklarının önüne yattığında neler hissettiğini aktardı.