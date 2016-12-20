Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Büyükelçi Karlov'u uğurlama töreninde neler yaşandı?

Büyükelçi Karlov'u uğurlama töreninde neler yaşandı?

Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, "Bu saldırıyı yapan ve yaptıranlar Büyükelçi Karlov’u öldürmediler, aksine tarihe kazıdılar. Büyükelçi Andrey Karlov artık Türkiye-Rusya dostluğunun ebedi sembolü olmuştur" dedi.

Büyükelçi Karlovu uğurlama töreninde neler yaşandı?

20 Aralık 2016 19:36

Karlov için Esenboğa Havalanında düzenlenen törene Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Karlov'un eşi Marina Karlov, Ankara'daki diplomatik misyon şefleri katıldı.

Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov için Ankara Esenboğa Havalimanında düzenlenen uğurlama töreninde konuştu.

"Büyükelçi Andrey Karlov artık Türkiye-Rusya dostluğunun ebedi sembolü olmuştur"

Rus Büyükelçi Karlov’un zor bir dönemde görev aldığını belirten Başbakan Yardımcısı Türkeş, "İki ülke liderinin ve iki ülke halkının ortak iradeleri doğrultusunda Büyükelçi Karlov’un da değerli katkılarıyla bu sınamaları geride bıraktık, ilişkilerimizi tam yeniden rayına oturtmuştuk ki Türkiye-Rusya dostluğunu bozmak isteyenler son bir provokasyon daha yaptılar. Rusya’nın yetiştirip Türkiye’ye emanet ettiği yetenekli bir diplomat, değerli bir insan, profesyonelliği ile herkesin takdirini kazanan Andrey Karlov’u hedef aldılar. Bu saldırıyı yapan ve yaptıranlar Büyükelçi Karlov’u öldürmediler, aksine tarihe kazıdılar. Büyükelçi Andrey Karlov artık Türkiye-Rusya dostluğunun ebedi sembolü olmuştur" diye konuştu.

"Acımız ne kadar büyükse kararlılığımız da o kadar güçlüdür"

Türkiye ve Rusya’yı karşı karşıya getirmek isteyenlerin Büyükelçi Karlov’a yenilmeye mahkum olduklarına vurgu yapan Başbakan Yardımcısı Türkeş, "Bu teröristlerin, bu provokatörlerin amaçlarına ulaşmalarına izin vermeyeceğiz. Acımız ne kadar büyükse kararlılığımız da o kadar güçlüdür. Türkiye-Rusya ilişkileri her zamanki gibi güçlü, Türkiye-Rusya dostluğu her zamanki gibi kuvvetlidir. İlişkileri daha ileri ufuklara taşımak da hepimizin Büyükelçi Karlov’a borcudur. Başkentimizde hayata gözlerini yuman Büyükelçi Karlov’un bir parçası artık ebediyen Türkiye’nin kalbinde olacaktır. Huzur içinde uyu Sayın Büyükelçi. Tüm sevenlerin, dost Rus halkının ve devletinin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı. 

Goncagül Özcan - İlker Turak 

Etiketler: Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, Büyükelçi Karlov, uğurlama töreni


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 5°C

  • Ankara

    Ankara 0°C

  • İzmir

    İzmir 9°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 8°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç