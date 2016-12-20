Karlov için Esenboğa Havalanında düzenlenen törene Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Karlov'un eşi Marina Karlov, Ankara'daki diplomatik misyon şefleri katıldı.

Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov için Ankara Esenboğa Havalimanında düzenlenen uğurlama töreninde konuştu.

"Büyükelçi Andrey Karlov artık Türkiye-Rusya dostluğunun ebedi sembolü olmuştur"

Rus Büyükelçi Karlov’un zor bir dönemde görev aldığını belirten Başbakan Yardımcısı Türkeş, "İki ülke liderinin ve iki ülke halkının ortak iradeleri doğrultusunda Büyükelçi Karlov’un da değerli katkılarıyla bu sınamaları geride bıraktık, ilişkilerimizi tam yeniden rayına oturtmuştuk ki Türkiye-Rusya dostluğunu bozmak isteyenler son bir provokasyon daha yaptılar. Rusya’nın yetiştirip Türkiye’ye emanet ettiği yetenekli bir diplomat, değerli bir insan, profesyonelliği ile herkesin takdirini kazanan Andrey Karlov’u hedef aldılar. Bu saldırıyı yapan ve yaptıranlar Büyükelçi Karlov’u öldürmediler, aksine tarihe kazıdılar. Büyükelçi Andrey Karlov artık Türkiye-Rusya dostluğunun ebedi sembolü olmuştur" diye konuştu.

"Acımız ne kadar büyükse kararlılığımız da o kadar güçlüdür"

Türkiye ve Rusya’yı karşı karşıya getirmek isteyenlerin Büyükelçi Karlov’a yenilmeye mahkum olduklarına vurgu yapan Başbakan Yardımcısı Türkeş, "Bu teröristlerin, bu provokatörlerin amaçlarına ulaşmalarına izin vermeyeceğiz. Acımız ne kadar büyükse kararlılığımız da o kadar güçlüdür. Türkiye-Rusya ilişkileri her zamanki gibi güçlü, Türkiye-Rusya dostluğu her zamanki gibi kuvvetlidir. İlişkileri daha ileri ufuklara taşımak da hepimizin Büyükelçi Karlov’a borcudur. Başkentimizde hayata gözlerini yuman Büyükelçi Karlov’un bir parçası artık ebediyen Türkiye’nin kalbinde olacaktır. Huzur içinde uyu Sayın Büyükelçi. Tüm sevenlerin, dost Rus halkının ve devletinin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Goncagül Özcan - İlker Turak